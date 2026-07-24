24 जुलाई 2026 का राशिफल: मिथुन, कर्क और तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन है खास, पूरे होंगे रुके हुए काम

24 जुलाई 2026 का राशिफल: शुक्रवार के दिन कर्क राशि के लोगों को भाग्य का साथ मिलेगा। आचार्य रत्नाकर तिवारी आज बतायेंगे कैसा रहेगा आपका दिन?

मेष – आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

वृषभ – आज आर्थिक लाभ के योग हैं। नई योजनाओं में सफलता मिलेगी। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन – आज सोच-समझकर निर्णय लें। आज नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है।

कर्क – आज भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा के योग बन सकते हैं। पुराने मित्र से मुलाकात होगी।

सिंह – आज क्रोध और वाणी पर संयम रखें। धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें। आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कन्या – आज व्यापार में लाभ होगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। नए कार्य की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है।

तुला – आज नौकरी और व्यवसाय में प्रगति होगी। विरोधियों पर विजय मिलेगी। सेहत में सुधार होगा।

वृश्चिक – आज संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। आज प्रेम संबंध मजबूत होंगे। निवेश सोच-समझकर करें।

धनु – आज पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। संपत्ति संबंधी कार्यों में सफलता मिल सकती है। वाहन सावधानी से चलाएँ।

मकर – आज पराक्रम बढ़ेगा। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। छोटी यात्राएं लाभदायक रहेंगी। कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा।

कुंभ – आज धन लाभ के अवसर मिलेंगे। वाणी की मधुरता से कार्य बनेंगे। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

मीन – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। नए अवसर प्राप्त होंगे। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी।