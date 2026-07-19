  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. 19 जुलाई 2026 का राशिफल : रविवार को इन पांच राशियों की होगी बल्ले-बल्ले, जानें अपनी राशि का हाल

19 जुलाई 2026 का राशिफल : रविवार को इन पांच राशियों की होगी बल्ले-बल्ले, जानें अपनी राशि का हाल

Horoscope 19 July : 19 जुलाई के दिन रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान सूर्य की पूजा करने से पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 19 जुलाई का दिन इन पांच राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

By santosh singh 
Updated Date

Horoscope 19 July : 19 जुलाई के दिन रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान सूर्य की पूजा करने से पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 19 जुलाई का दिन इन पांच राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए आर्चाय रत्नाकर तिवारी से जानते हैं, 19 जुलाई को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी?

पढ़ें :- 04 दिसंबर 2025 का राशिफल : शिव गौरी योग का शुभ संयोग से वृषभ कर्क समेत पांच राशि के जातकों पर देवी लक्ष्मी की बरसेगी कृपा, होंगे मालामाल 

मेष – आज कार्यक्षेत्र में उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ेगा। धन संबंधी मामलों में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो तो धैर्य रखें।

वृषभ – आज रुके हुए कार्य पूरे होने के योग हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। नौकरी और व्यापार में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन – आज नए लोगों से संपर्क लाभदायक रहेगा। व्यापार में नई योजना बन सकती है। अनावश्यक खर्च से बचें। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

कर्क – आज मन में प्रसन्नता रहेगी। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। निवेश से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।

सिंह – आज आपका प्रभाव और आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती है। धन लाभ के अच्छे अवसर बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है।

कन्या – आज मेहनत का उचित परिणाम प्राप्त होगा। नौकरी में प्रगति के संकेत हैं। व्यापार में नई डील हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

तुला – आज सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। आर्थिक मामलों में लाभ होगा। आज जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

वृश्चिक – आज किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिल सकती है। व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी। क्रोध और जल्दबाजी से बचें। परिवार में सुख-शांति रहेगी।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। यात्रा लाभदायक हो सकती है।

मकर – आज कार्यक्षेत्र में व्यस्तता अधिक रहेगी। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर होगी। किसी पुराने विवाद को बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें।

कुंभ – आज नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। व्यापार में लाभ मिल सकता है। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मीन – आज मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। आज रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। आज परिवार में शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

19 जुलाई 2026 का राशिफल : रविवार को इन पांच राशियों की होगी बल्ले-बल्ले, जानें अपनी राशि का हाल

19 जुलाई 2026 का राशिफल : रविवार को इन पांच राशियों की...

प्रेमानंद महाराज ने ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बताए फायदे, बोले-'सिर्फ 21 दिन उठो, फिर जीवन में आएगा बदलाव'

प्रेमानंद महाराज ने ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बताए फायदे, बोले-'सिर्फ 21...

17 जुलाई 2026 का राशिफल : मेष, कर्क, सिंह, कन्या, मकर और कुंभ राशि वालों को धन लाभ, करियर, व्यापार में मिल सकते हैं नए अवसर

17 जुलाई 2026 का राशिफल : मेष, कर्क, सिंह, कन्या, मकर और...

Jagannath Rath Yatra 2026 : भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और लाडली बहन सुभद्रा के साथ आज रथ पर सवार होकर जाएंगे मौसी के घर गुंडिचा मंदिर

Jagannath Rath Yatra 2026 : भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और लाडली...

16 जुलाई 2026 का राशिफल: गुरुवार के दिन इन राशि के लोगों की कार्य में रहेगी व्यस्तता, खर्चों पर नियंत्रण रखें

16 जुलाई 2026 का राशिफल: गुरुवार के दिन इन राशि के लोगों...

15 जुलाई 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों को शिक्षा, प्रतियोगिता और करियर में मिल सकती है सफलता

15 जुलाई 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों को शिक्षा, प्रतियोगिता...