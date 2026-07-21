21 जुलाई 2026 का राशिफल: मंगलवार के ​दिन इन राशियों पर बरसेगी हनुमान जी की कृपा

21 जुलाई 2026 का राशिफल: मंगलवार के दिन सिंह राशि के लोगों के मान-सम्मान में वृद्धि होगी। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

मेष – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। नौकरी और व्यापार में लाभ मिलेगा। परिवार में सुख-शांति रहेगी।

वृषभ – आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात लाभदायक रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन – आज नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

कर्क – आज भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें। कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं।

सिंह – आज मान-सम्मान में वृद्धि होगी। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे। धन लाभ के योग हैं।

कन्या – आज कार्यक्षेत्र में व्यस्तता रहेगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खान-पान संयमित रखें।

तुला – आज भाग्य का साथ मिलेगा। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। परिवार में कोई शुभ समाचार मिलने से प्रसन्नता रहेगी।

वृश्चिक – आज क्रोध पर नियंत्रण रखें। किसी भी विवाद से दूर रहें। निवेश सोच-समझकर करें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

धनु – आज व्यापार में उन्नति के संकेत हैं। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

मकर – आज कार्यस्थल पर सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

कुंभ – आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। संतान से सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी।

मीन – आज घर-परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। संपत्ति संबंधी मामलों में लाभ हो सकता है। भगवान हनुमान जी की पूजा करना शुभ रहेगा।