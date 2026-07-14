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14 जुलाई 2026 का राशिफल: वृश्चिक, कर्क और कुंभ राशि के लिए आज का दिन है खास, ​व्यापार में मिल सकता है लाभ

आज का राशिफल - 14 जुलाई 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

14 जुलाई 2026 का राशिफल: मंगलवार के दिन सिंह राशि के लोगों का आज मिलेगा भाग्य का साथ.. आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

पढ़ें :- 13 जुलाई 2026 का राशिफल: सोमवार के दिन इन राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा, पूरे होंगे सभी रुके काम

मेष – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। रुके हुए कार्य पूरे होने के योग हैं। नौकरी और व्यापार में लाभ मिलेगा। परिवार का सहयोग प्राप्त होगा।

वृषभ – आज धन संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

मिथुन – आज कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा की सराहना होगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है।

कर्क – आज मानसिक शांति बनाए रखें। अनावश्यक खर्च से बचें। परिवार में किसी शुभ समाचार से प्रसन्नता मिलेगी।

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सिंह – आज भाग्य का साथ मिलेगा। नए संपर्क लाभदायक सिद्ध होंगे। व्यापार में उन्नति और आर्थिक लाभ के योग हैं।

कन्या – आज कार्य में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें।

तुला – आज दांपत्य जीवन मधुर रहेगा। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। यात्रा के योग बन रहे हैं।

वृश्चिक – आज धैर्य और संयम से कार्य करें। विरोधियों पर विजय मिलेगी। निवेश सोच-समझकर करें।

धनु – आज धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आज संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

पढ़ें :- 11 जुलाई 2026 का राशिफल: आज नौकरी और व्यापार में सफलता मिलेगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

मकर – आज परिवार के साथ समय व्यतीत होगा। संपत्ति संबंधी मामलों में सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कुंभ – आज नए अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार में लाभ होगा। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। यात्रा शुभ रहेगी।

मीन – आज आर्थिक लाभ के अच्छे योग हैं। पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी।

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