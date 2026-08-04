  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. video-छात्राएं जान जोखिम में डालकर जा रहीं स्कूल, मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बदहाल बुनियादी सुविधाओं की हकीकत

video-छात्राएं जान जोखिम में डालकर जा रहीं स्कूल, मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बदहाल बुनियादी सुविधाओं की हकीकत

मध्य प्रदेश के सागर जिले से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने ग्रामीण इलाकों में बदहाल बुनियादी सुविधाओं की हकीकत उजागर कर दी है। रहली विकासखंड की ग्राम पंचायत बेरखेड़ी कलां में स्कूली छात्र-छात्राएं हर दिन जान जोखिम में डालकर कोपरा नदी पार करने को मजबूर हैं...

By Harsh 
Updated Date

सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने ग्रामीण इलाकों में बदहाल बुनियादी सुविधाओं की हकीकत उजागर कर दी है। रहली विकासखंड की ग्राम पंचायत बेरखेड़ी कलां में स्कूली छात्र-छात्राएं हर दिन जान जोखिम में डालकर कोपरा नदी पार करने को मजबूर हैं। नदी के बीच बने क्षतिग्रस्त पुल से गुजरते बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

पढ़ें :- 4,200 करोड़ का लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे, 20 दिन में पांच बार धंसा

वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज बहाव के बीच छात्राएं ग्रामीणों का सहारा लेकर एक-एक कदम संभलकर पुलिया पार कर रही हैं। जरा-सी चूक किसी बड़े हादसे में बदल सकती है, लेकिन स्कूल पहुंचने की मजबूरी उन्हें हर दिन इस खतरे का सामना करने पर विवश कर रही है।

ग्रामीणों के मुताबिक, कोपरा नदी पर बनी पुलिया काफी समय से क्षतिग्रस्त है। बारिश के मौसम में नदी का जलस्तर बढ़ते ही यह रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है। इसके बावजूद बेरखेड़ी कलां और चेनपुरा गांव के अधिकांश विद्यार्थी इसी रास्ते से स्कूल जाते हैं, क्योंकि यही सबसे छोटा और सीधा मार्ग है।

हालांकि गांव तक पहुंचने के लिए करीब तीन किलोमीटर लंबा वैकल्पिक रास्ता भी मौजूद है लेकिन दूरी अधिक होने के कारण अधिकांश लोग उसी क्षतिग्रस्त पुलिया का इस्तेमाल करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार पुलिया की मरम्मत कराने की मांग उठाई गई लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। मामला सामने आने के बाद रहली जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रवि पाटीदार ने कहा कि घटना की जानकारी मिल गई है। सहायक यंत्री को मौके पर भेजकर पुलिया का निरीक्षण करने और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

पढ़ें :- भूमि पेडनेकर ने Gen Z को पढ़ाया संस्कृति का पाठ, तो उनकी ही टीचर ने पूछा अब जिम्मेदारी और सम्मान पर तुम्हारी नई अप्रोच कैसे बन गई?
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले-' भारत के भविष्य को माफ करने वाले वो होते हैं कौन? इस सोच के पीछे है RSS का खतरनाक विचार

राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले-' भारत के भविष्य...

video-छात्राएं जान जोखिम में डालकर जा रहीं स्कूल, मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बदहाल बुनियादी सुविधाओं की हकीकत

video-छात्राएं जान जोखिम में डालकर जा रहीं स्कूल, मध्य प्रदेश के ग्रामीण...

यूपी विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना का बड़ा एक्शन, सपा विधायक सचिन यादव को मॉनसून सत्र से किया निष्कासित

यूपी विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना का बड़ा एक्शन, सपा विधायक सचिन...

पूरे देश पर RSS-BJP की विचारधारा थोपी जा रही, 14-15 साल की बेटियों से मंगवाई जा रही माफी: डिंपल यादव

पूरे देश पर RSS-BJP की विचारधारा थोपी जा रही, 14-15 साल की...

UPESSC Recruitment Exam : 125 में 35 सवाल गलत, HC बोला- सचिव और परीक्षा नियंत्रक कल कोर्ट में आकर बताएं ये कैसे हुआ?

UPESSC Recruitment Exam : 125 में 35 सवाल गलत, HC बोला- सचिव...

4,200 करोड़ का लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे, 20 दिन में पांच बार धंसा

4,200 करोड़ का लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे, 20 दिन में पांच बार धंसा