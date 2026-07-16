  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Jagannath Rath Yatra 2026: भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और लाडली बहन सुभद्रा के साथ आज रथ पर सवार होकर जाएंगे मौसी के घर गुंडिचा मंदिर

Jagannath Rath Yatra 2026: भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और लाडली बहन सुभद्रा के साथ आज रथ पर सवार होकर जाएंगे मौसी के घर गुंडिचा मंदिर

Jagannath Rath Yatra 2026 : पुरी समेत देशभर में आज जगन्नाथ रथ यात्रा (Jagannath Rath Yatra) को लेकर उत्सव का माहौल है। भगवान जगन्नाथ (Lord Jagannath) की नगरी पुरी में स्थित श्रीमंदिर (Srimandir) में सुबह से ही विशेष तैयारी है। हर कोई महाप्रभु के दर्शन के लिए उत्सुक है।

By santosh singh 
Updated Date

Jagannath Rath Yatra 2026 : पुरी समेत देशभर में आज जगन्नाथ रथ यात्रा (Jagannath Rath Yatra) को लेकर उत्सव का माहौल है। भगवान जगन्नाथ (Lord Jagannath) की नगरी पुरी में स्थित श्रीमंदिर (Srimandir) में सुबह से ही विशेष तैयारी है। हर कोई महाप्रभु के दर्शन के लिए उत्सुक है। हिंदू कैलेंडर (Hindu Calendar) के अनुसार, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया (Ashadha Shukla Dwitiya) को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, जिसमें हर कोई शामिल होना चाहता है। इस रथ यात्रा में 3 पग चलकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ (Lord Jagannath) की कृपा से पाप, कष्ट, रोग, दुख सब मिट जाते हैं।

पढ़ें :- Jagannath Rath Yatra 2026 :  सप्तपुरियों में से एक है जगन्नाथपुरी , जानें भगवान जगन्नाथ मंदिर के रहस्य

3 शुभ संयोग में निकलेगी रथ यात्रा

आज रथ यात्रा के शुभारंभ पर रवि योग, सिद्धि योग और भगवान विष्णु के ​प्रिय दिन गुरुवार का शुभ संयोग बना है। पंचांग के अनुसार, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि 15 जुलाई को 11:50 सुबह से शुरू हुई थी, जो आज सुबह 08:52 सुबह तक है, लेकिन सूर्योदय की तिथि पूरे दिन तक मान्य होती है. आज 3 शुभ संयोग में भगवान जगन्नाथ (Lord Jagannath) अपने बड़े भाई बलभद्र जी और लाडली बहन सुभद्रा जी के साथ तीन रथों पर सवार होकर मौसी के घर गुंडिचा मंदिर (Gundicha Temple)  जाएंगे। गुंडिचा मंदिर (Gundicha Temple)  जगन्नाथ जी के श्री मंदिर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

गुंडिचा मंदिर तक होती है रथ यात्रा

आज 16 जुलाई से शुरू होने वाली विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा गुंडिचा मंदिर (Gundicha Temple) तक जाती है, वहां पर तीनों भाई और बहन विश्राम करते हैं। फिर वहां से उल्टी यात्रा प्रारंभ होती है, जिसे बहुदा यात्रा कहा जाता है। ये तीनों रथ वापस श्री मंदिर आते हैं। वहां पर अनुष्ठान और रस्म निभाते हैं और फिर नीलाद्री बीजे से इस रथ यात्रा का समापन होता है। इस बार 27 जुलाई सोमवार को नीलाद्री बीजे है, उस दिन रथ यात्रा का समापन होगा।

पढ़ें :- Snan Purnima 2026 :  जगन्नाथ रथयात्रा की शुरुआत का प्रतीक स्नान पूर्णिमा अनुष्ठान,108 कलशों के पवित्र जल से कराया जाता है स्नान

रथ प्रतिष्ठा के बाद पाहांडी अनुष्ठान जारी

पुरी में इस समय पाहांडी अनुष्ठान जारी है। इसमें श्री मंदिर से बलभद्र जी के विग्रह को बाहर लाया गया है, उनको विधिपूर्वक उनके रथ तालध्वज पर विराजमान कराया जाएगा। फिर माता सुभद्रा और जगन्नाथ जी के विग्रह लाकर रथ पर विराजमान किए जाएंगे। उसके बाद चिता लागी रस्म निभाई जाएगी, जिसमें तीनों को आभूषण पहनाया जाएगा।

चिता लागी: दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे तक

छेरा पहनरा: दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक

घोड़े और सारथी की स्थापना: दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक

रथ यात्रा प्रारंभ: शाम 4 बजे से

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Jagannath Rath Yatra 2026: भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और लाडली बहन सुभद्रा के साथ आज रथ पर सवार होकर जाएंगे मौसी के घर गुंडिचा मंदिर

Jagannath Rath Yatra 2026: भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और लाडली बहन...

16 जुलाई 2026 का राशिफल: गुरुवार के दिन इन राशि के लोगों की कार्य में रहेगी व्यस्तता, खर्चों पर नियंत्रण रखें

16 जुलाई 2026 का राशिफल: गुरुवार के दिन इन राशि के लोगों...

15 जुलाई 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों को शिक्षा, प्रतियोगिता और करियर में मिल सकती है सफलता

15 जुलाई 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों को शिक्षा, प्रतियोगिता...

14 जुलाई 2026 का राशिफल: वृश्चिक, कर्क और कुंभ राशि के लिए आज का दिन है खास, ​व्यापार में मिल सकता है लाभ

14 जुलाई 2026 का राशिफल: वृश्चिक, कर्क और कुंभ राशि के लिए...

13 जुलाई 2026 का राशिफल: सोमवार के दिन इन राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा, पूरे होंगे सभी रुके काम

13 जुलाई 2026 का राशिफल: सोमवार के दिन इन राशियों पर बरसेगी...

12 जुलाई 2026 का राशिफल: रविवार के दिन इन राशि के लोग मानसिक तनाव से बचे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

12 जुलाई 2026 का राशिफल: रविवार के दिन इन राशि के लोग...