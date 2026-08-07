Sawan Second Somwar 2026 : सावन के दूसरे सोमवार पर बन रहा शुभ योग, दुर्लभ संयोगों में इन राशियों को मिलेगी महादेव की विशेष कृपा

Sawan Second Somwar 2026 : भक्ति -शक्ति के शुभ माह सावन में भगवान यिाव की अराधना बहुत पवित्र मानी जाती है। इसी प्रकार सावन माह के सोमावर को भी फलित माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, इस वर्ष सावन का दूसरा सोमवार 10 अगस्त 2026 को है, जो धार्मिक और ज्योतिषीय दोनों दृष्टियों से बेहद खास रहने वाला है।

बुधादित्य योग (Budhaditya Yoga)

कर्क राशि में सूर्य और बुध की युति के कारण इस दिन बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, जो करियर और आर्थिक उन्नति में विशेष लाभकारी माना जाता है।

महालक्ष्मी योग (Mahalakshmi Yoga)

मिथुन राशि में चंद्रमा और मंगल की युति से महालक्ष्मी योग बन रहा है, जिससे धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं।

समसप्तक योग (Samsaptak Yoga)

कन्या राशि में बैठे शुक्र और मीन राशि में बैठे शनि के बीच समसप्तक योग का प्रभाव रहेगा, जो पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिए शुभ फलदायी है।

कर्क राशि

कर्क राशि के लोगों को आर्थिक लाभ और करियर में बड़ी उन्नति मिल सकती है। शिव कृपा से आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं।

कुंभ राशि

सावन के दूसरे सोमवार के दिन आपकी राशि के स्वामी शनि और शुक्र के बीच समसप्तक योग रहेगा।कुछ जातक विशेष आर्थिक उन्नति हासिल कर सकते हैं।