  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Snan Purnima 2026 :  जगन्नाथ रथयात्रा की शुरुआत का प्रतीक स्नान पूर्णिमा अनुष्ठान,108 कलशों के पवित्र जल से कराया जाता है स्नान

Snan Purnima 2026 :  जगन्नाथ रथयात्रा की शुरुआत का प्रतीक स्नान पूर्णिमा अनुष्ठान,108 कलशों के पवित्र जल से कराया जाता है स्नान

महाप्रभु जगन्नाथ धाम मेंं स्नान पूर्णिमा अनुष्ठान की तैयारियां जोरो पर चल रही है। पुरी जगन्नाथ मंदिर (Puri Jagannath Temple) में स्नान पूर्णिमा यानी स्नान यात्रा ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण उत्सव है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Snan Purnima 2026: महाप्रभु जगन्नाथ धाम मेंं स्नान पूर्णिमा अनुष्ठान की तैयारियां जोरो पर चल रही है। पुरी जगन्नाथ मंदिर (Puri Jagannath Temple) में स्नान पूर्णिमा यानी स्नान यात्रा ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण उत्सव है। यह अनुष्ठान उत्सव प्रसिद्ध रथ यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। देश विदेश से भक्त स्नान पूर्णिमा अनुष्ठान में महाप्रभु का दर्शन करते हैं और महाप्रसाद ग्रहण करते है। स्नान पूर्णिमा अनुष्ठान 29 जून से जगन्नाथ रथयात्रा अनुष्ठान शुरू होगा।

पढ़ें :- Bhadli Navami 2026 : भड़ली नवमी पर करें विष्णु सहस्रनाम का पाठ , चातुर्मास आरंभ से पहले विवाह लिए आखिरी शुभ मुहूर्त

परंपरा के अनुसा इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 108 कलशों के पवित्र जल से स्नान कराया जाता है।

स्नान पूर्णिमा की विशेषताएं

महास्नान और जल- मंदिर के ‘सुन कुआं’ (सोने के कुएं) से निकाले गए जल में जड़ी-बूटियों और सुगंधित इत्र को मिलाकर 108 घड़ों से अभिषेक किया जाता है।

हाथी वेश- स्नान के बाद, भगवान जगन्नाथ और बलभद्र को ‘गजानन वेश’ या हाथी के रूप में सजाया जाता है।

पढ़ें :- Vat Purnima 2026 :  इस दिन रखा जाएगा वट पूर्णिमा व्रत , दुर्लभ स्ट्रॉबेरी मून आसमान को चमकाएगा

अनवसर काल- स्नान पूर्णिमा के बाद माना जाता है कि भगवान को बुखार आ गया है (वे अस्वस्थ हो जाते हैं), इसलिए वे अगले 15 दिनों के लिए एकांतवास में चले जाते हैं।

नवयौवन दर्शन- 15 दिनों तक बंद रहने के बाद, जब भगवान पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, तब भक्त उन्हें अपने ‘नवयौवन रूप’ में दर्शन देते हैं।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Snan Purnima 2026 :  जगन्नाथ रथयात्रा की शुरुआत का प्रतीक स्नान पूर्णिमा अनुष्ठान,108 कलशों के पवित्र जल से कराया जाता है स्नान

Snan Purnima 2026 :  जगन्नाथ रथयात्रा की शुरुआत का प्रतीक स्नान पूर्णिमा...

Bhadli Navami 2026 : भड़ली नवमी पर करें विष्णु सहस्रनाम का पाठ , चातुर्मास आरंभ से पहले विवाह लिए आखिरी शुभ मुहूर्त

Bhadli Navami 2026 : भड़ली नवमी पर करें विष्णु सहस्रनाम का पाठ...

Vat Purnima 2026 :  इस दिन रखा जाएगा वट पूर्णिमा व्रत , दुर्लभ स्ट्रॉबेरी मून आसमान को चमकाएगा

Vat Purnima 2026 :  इस दिन रखा जाएगा वट पूर्णिमा व्रत ,...

27 जून 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों के बन रहे हैं यात्रा के योग, करियर में प्रगति होगी

27 जून 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों के बन रहे...

Angarak Yog : छाया ग्रह राहु धनिष्ठा नक्षत्र में करेंगे प्रवेश , 30 जून से बदलेंगे इन राशियों के दिन

Angarak Yog : छाया ग्रह राहु धनिष्ठा नक्षत्र में करेंगे प्रवेश ,...

Tirumala Darshan :  तिरुपति बालाजी में 1000 श्रद्धालु रोज कर सकेंगे फ्री में दर्शन, प्रसाद का लड्डू भी मिलेगा निशुल्क

Tirumala Darshan :  तिरुपति बालाजी में 1000 श्रद्धालु रोज कर सकेंगे फ्री...