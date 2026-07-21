नगालैंड में बारिश बनी आफत, भूस्खलन और बाढ़ से 9 की मौत, 4 लोग अब भी लापता

नगालैंड: लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने नगालैंड में तबाही मचा दी है। राज्य के मोन जिले में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। मंगलवार को राहत और बचाव दल ने पांच और शव बरामद किए, जबकि चार लोग अब भी लापता हैं। उनकी तलाश के लिए युद्ध स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, इस आपदा से अब तक करीब 7,460 लोग प्रभावित हुए हैं। लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। सड़कें, पुल, कृषि भूमि और सार्वजनिक संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों का कहना है कि सर्वेक्षण अभी जारी है इसलिए नुकसान के आंकड़े आगे बढ़ने की पूरी संभावना है।

मोन जिले में सबसे ज्यादा तबाही

नागालैंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NSDMA) के मुताबिक सबसे अधिक असर मोन जिले में देखने को मिला है। जिले में भूस्खलन की अलग-अलग घटनाओं में नौ लोगों की मौत हुई है। इनमें से पांच लोगों की जान मोन टाउन के शांतम वार्ड में गई। वहीं नागिनीमोरा इलाके में अचानक आई बाढ़ में बह गए चार लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। इनमें एक व्यक्ति के पैर में फ्रैक्चर हुआ है जबकि तीन लोगों को मामूली चोटें आई हैं।

93 गांव प्रभावित, 64 घर क्षतिग्रस्त

प्रारंभिक आकलन के अनुसार राज्य के 10 जिलों के 93 गांव इस आपदा की चपेट में आए हैं। अब तक 64 घरों के क्षतिग्रस्त होने की पुष्टि हुई है। प्रशासन का कहना है कि राहत और सर्वेक्षण का काम जारी है इसलिए यह संख्या बढ़ सकती है। बारिश और भूस्खलन का असर मवेशियों पर भी पड़ा है। अब तक 83 मवेशियों की मौत की पुष्टि हुई है। इनमें 15 मिथुन, 13 गाय-बैल और 53 सुअर शामिल हैं। इससे कई ग्रामीण परिवारों की आजीविका पर भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है।

शमाटोर, तुएनसांग और जुन्हेबोटो भी प्रभावित

शमाटोर जिले में हालात सबसे ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। यहां छह गांवों के करीब 7,000 लोग प्रभावित हुए हैं। तुएनसांग जिले के 12 गांवों में 201 लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। वहीं जुन्हेबोटो जिले के करीब 30 गांव भूस्खलन की चपेट में आए हैं जहां 26 लोगों के प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। लोगों से नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की गई है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है।