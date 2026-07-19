72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में पुष्पा 2 की बड़ी जीत, सुकुमार और दीपाली नूर-शीतल शर्मा को मिला सम्मान

मुंबई। पुष्पा 2: द रूल (Pushpa 2: The Rule) ने रिलीज होते ही दुनियाभर में जबरदस्त तहलका मचा दिया था। बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा कायम रखते हुए फिल्म ने सिर्फ हिंदी में करीब 800 करोड़ रुपये और दुनियाभर में लगभग 1800 करोड़ रुपये की कमाई की। सुकुमार के निर्देशन में बनी पुष्पा 2: द रूल अपनी रिलीज के समय सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली और भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बनी थी। आज तक कोई भी फिल्म इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई है।

पुष्पा 2: द रूल का निर्देशन सुकुमार ने किया है। फिल्म में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म को माइथ्री मूवी मेकर्स और सुकुमार राइटिंग्स ने प्रोड्यूस किया है, जबकि इसका म्यूजिक टी-सीरीज़ ने दिया है। यह फिल्म 5 दिसंबर 2024 को रिलीज हुई थी और अब नेटफ्लिक्स पर भी स्ट्रीम हो रही है।

अब 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में भी पुष्पा 2 की जीत का सिलसिला जारी रहा। डायरेक्टर सुकुमार को बेस्ट स्क्रीनप्ले राइटर का अवॉर्ड मिला, जबकि दीपाली नूर और शीतल शर्मा को पुष्पा 2 के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवॉर्ड दिया गया। इस डबल जीत का जश्न मनाते हुए माइथ्री मूवी मेकर्स ने सोशल मीडिया पर खास पोस्ट शेयर कर विजेताओं को बधाई दी। इस नई उपलब्धि के साथ पुष्पा 2 ने एक बार फिर खुद को भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा अवॉर्ड जीतने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल कर लिया।

पोस्ट शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा कि 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में पुष्पा 2 के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवॉर्ड जीतने पर दीपाली नूर और शीतल शर्मा को बहुत-बहुत बधाई। फिल्म के पहले लुक से ही इसके कॉस्ट्यूम आइकॉनिक बन गए थे और हर तरफ उनकी चर्चा थी। यह सम्मान पूरी तरह से डिजर्व किया गया है।



डायरेक्टर सुकुमार को बधाई देते हुए मेकर्स ने लिखा कि जब शानदार सोच और बेहतरीन हुनर एक साथ आते हैं, तो इतिहास बनता है। 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में पुष्पा 2 के लिए बेस्ट स्क्रीनप्ले राइटर का अवॉर्ड जीतने पर सुकुमार गुरु को बहुत-बहुत बधाई। यह भारतीय सिनेमा के बेहतरीन कहानीकारों में से एक के लिए एक शानदार उपलब्धि और बड़ा सम्मान है।