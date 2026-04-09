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राका में अल्लू अर्जुन का लुक देख शाहरुख खान ने दिया बड़ा बयान, डायरेक्टर एटली ने फिल्म को बताया फिल्म को अपना ही हिस्सा

सुपरस्टार शाहरुख खान ने फिल्ममेकर एटली के आगामी प्रोजेक्ट राका को लेकर अपनी खुशी और उत्साह व्यक्त किया है। उन्होंने अल्लू अर्जुन के फर्स्ट लुक पोस्टर की जमकर तारीफ़ की और इसे दिलचस्प और ज़बरदस्त बताया।

By Satish Singh 
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मुंबई। सुपरस्टार शाहरुख खान ने फिल्ममेकर एटली के आगामी प्रोजेक्ट राका को लेकर अपनी खुशी और उत्साह व्यक्त किया है। उन्होंने अल्लू अर्जुन के फर्स्ट लुक पोस्टर की जमकर तारीफ़ की और इसे दिलचस्प और ज़बरदस्त बताया। मेकर्स ने आठ अप्रैल को राका का टाइटल और फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज़ किया था, जो अल्लू अर्जुन के जन्मदिन के अवसर पर किया गया। शाहरुख ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में टीम को बधाई दी और लिखा, हैप्पी बर्थडे अल्लू अर्जुन पोस्टर बहुत दिलचस्प और ज़बरदस्त है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। यह देखने का इंतज़ार नहीं कर सकता कि तुम लोगों ने मिलकर क्या बनाया है।

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शाहरुख खान ने इससे पहले ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान में एटली के साथ काम किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त सफल रही और इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का पहला नेशनल अवॉर्ड भी मिला। फिल्म राका का फर्स्ट लुक ऑनलाइन पहले ही चर्चा में है। पोस्टर में अल्लू अर्जुन एक अनोखे अंदाज़ में दिख रहे हैं। उनके चेहरे का कुछ हिस्सा पंजे वाले हाथ से ढका हुआ है और वे कैमरे की ओर तीखी नज़र से देख रहे हैं। लुक की खासियत में काजल लगी आंखें, पीछे हटते बाल और घनी सफ़ेद मूंछ और दाढ़ी शामिल हैं।

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वहीं डायरेक्टर एटली ने फिल्म के बारे में कहा कि राका सिर्फ़ एक फ़िल्म नहीं है। यह मेरा ही एक हिस्सा है जिसे मैं सालों से अपने साथ लिए घूम रहा हूं। 18 सालों तक मैंने एक ही आइडिया को थामे रखा और उसे कभी धुंधला नहीं होने दिया। यह कहानी परदे पर उतारने का सफ़र मेरे लिए एक इम्तिहान था, जिसने मुझे तराशा भी है। यह बस एक शुरुआत है। सन पिक्चर्स द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म राका में दीपिका पादुकोण भी मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म अल्लू अर्जुन और एटली का पहला सहयोग है। अल्लू अर्जुन की पिछली रिलीज़ फ़िल्म Pushpa 2: The Rule बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, जबकि दीपिका पादुकोण की पिछली फ़िल्म Kalki 2898 AD ने भी सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन किया था।

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