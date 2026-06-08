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इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद दहाड़े मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले- ‘हम लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे…’

Mallikarjun Kharge thundered after the INDIA alliance meeting, declaring, "We will fight, we will move forward..."

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। इंडिया गठबंधन (INDIA Alliance) की मैराथन बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने भाजपा सरकार के खिलाफ बड़ा राजनीतिक संदेश दिया।  कहा कि आज हमारे इंडिया गठबंधन (INDIA Alliance)  की बैठक हुई, जिसमें 25 पार्टियां शामिल हुई। बैठक में सभी ने अपनी-अपनी राय दी ,पांच मुद्दों पर सहमति बनी है। इन पर हम डटकर काम करेंगे,  हम लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। उन्होंने 8 अगस्त को अगली बैठक हैदराबाद में होने का ऐलान करते हुए कहा कि गठबंधन मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखेगा। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड करते हुए कहा कि हम आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे उठाते रहेंगे। खड़गे ने नीट पेपर लीक को युवाओं के साथ धोखा बताते हुए कहा कि मॉनसून सत्र के दौरान भी गठबंधन के लोग मिलेंगे।

पढ़ें :- उद्धव ठाकरे INDIA ब्लॉक की बैठक में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे : संजय राउत

मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने कहा कि पहला बिंदु है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को SIR को लेकर पत्र भेजने पर सहमति बनी। वोट चोरी और चुनाव चोरी को लेकर पत्र मुख्य न्यायधीश को पत्र दिया जाएगा।

संविधान पर हमले जारी हैं : मल्लिकार्जुन खड़गे

बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान पर हमले जारी हैं और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। आर्थिक माहौल कमजोर है और निवेश अपेक्षित गति से नहीं आ रहा, जिससे रोजगार पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली में मिसमैनेजमेंट हुआ, जिससे लाखों युवाओं की उम्मीदों पर असर पड़ा है। 17 अप्रैल 2026 के दिन सभी विपक्षी दलों ने लोकसभा में एकजुट होकर परिसीमन से जुड़े विधेयकों को हराने में भूमिका निभाई थी। इसी एकता को आगे भी मजबूत करने की जरूरत है।

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