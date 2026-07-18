72nd National Film Awards : राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसकी झोली में आया? जानिए विजेताओं के नाम

नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने शनिवार को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों (72nd National Film Awards) की घोषणा कर दी है। विजेताओं के नाम से पर्दा उठ चुका है। साल 2024 में रिलीज फिल्मों और शानदार परफॉर्मेंस के लिए यह पुरस्कार प्रदान किए जाने हैं। बता दें कि पुरस्कारों का एलान करीब दो हफ्ते की देरी से हुआ है। जानिए किसकी झोली में अवॉर्ड आए हैं?

कार्तिक आर्यन-ममूटी बेस्ट एक्टर, यामी गौतम बेस्ट एक्ट्रेस

बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड कार्तिक आर्यन (चंदू चैंपियन) और ममूटी (ब्रह्मयुगम) को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड ‘आर्टिकल 370’ के लिए यामी गौतम को मिला है। वहीं बेस्ट फिल्म क्रिटिक के लिए 72वां नेशनल फिल्म अवॉर्ड संजीव श्रीवास्तव को हिंदी सिनेमा की गहरी समझ के लिए दिया गया है।

स्पेशल मेंशन – चोला डोरा और सुई (हिंदी)

भद्रा काली नाटकम (मलयालम)

बेस्ट शॉर्ट फिल्म- हमसफर (मराठी)

बेस्ट रीजनल फिल्म –

बेस्ट तेलुगू फिल्म – कमेटी कुल्लु

बेस्ट तमिल फिल्म – रायन

बेस्ट मराठी फिल्म – मुक्काम पोस्ट बोंबिलवाडी

बेस्ट ओड़िया फिल्म- लहरी

बेस्ट मलयालम फिल्म – फेमिनिची फातिमा

बेस्ट कन्नड़ फिल्म – मिथिया

बेस्ट हिंदी फिल्म – श्रीकांत

बेस्ट गुजरती फिल्म – मारान

बेस्ट गढ़वाली फिल्म- ढोली

बेस्ट बंगाली फिल्म –

बेस्ट असम फिल्म –

बेस्ट मणिपुरी फिल्म- सुनिता

बेस्ट बंगाली फिल्म –

बेस्ट असम फिल्म –

स्टंट कोरियोग्राफी –

बेस्ट कोरियोग्राफी – स्त्री 2 (आज की रात)

बेस्ट लिरिक्स – जाने दो श

बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन – शाश्वत सचजदेव

बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर –

बेस्ट मेकअप – पी रवि कुमार (कमेटी कुल्लु)

बेस्ट कॉस्ट्यूम – पुष्पा 2 (दिपाली नूर)

बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन – कल्कि 2898 AD (नितिन चौधरी)

बेस्ट एडिटिंग – मानविर जसरोइतिया

बेस्ट साउंड डिजाइन – भूल भूलैया 3

बेस्ट स्क्रीनप्ले –

बेस्ट डायलॉग राइटर – लकी भास्कर (वेंकी)

बेस्ट सिनेमेटोग्राफी – एडमॉड (लाइफ इन लूम)

बेस्ट फीमेल प्लेबैक – वैकोम विजयलक्ष्मी (मलयालम)

बेस्ट मेल प्लेबैक –

बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट –

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस –

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर – संजय मिश्रा

बेस्ट एक्ट्रेस लीडिंग रोल – यामी गौतम

बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल – कार्तिक आर्यन/ममूटी

बेस्ट डायरेक्शन – आनंद एल राय (एकता का प्रतिक)

बेस्ट फीचर फिल्म – आर्टिकल 370

बेस्ट डॉक्यूमेंट्री- राम-नामी (हिंदी)

बेस्ट आर्ट कल्चर फिल्म- मैं निदा (हिंदी)

बेस्ट ऐतिहासिक फिल्म – काकोरी (हिंदी)

बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर – रवि राज मुर्मू

बेस्ट नॉन फीचर फिल्म – भंगार (मराठी-इंग्लिश)

बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन

नॉन-फीचर फिल्म्स (Non-Feature Films) में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन (Best Music Direction) का अवॉर्ड ‘ऑन द ट्रेल 41 डिग्री’ (मराठी) के लिए म्यूजिक डायरेक्टर शिवपाल सिंह कांग को मिला है।

बेस्ट स्क्रिप्ट के लिए

72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स (72nd National Film Awards) में साल 2024 की नॉन फीचर फिल्म में बेस्ट स्क्रिप्ट के लिए फराज अली को अवॉर्ड मिला है। उन्हें हिंदी-कश्मीरी शॉर्ट फिल्म ‘ओबूर’ (Obur) के लिए यह अवॉर्ड दिया गया है।

बेस्ट नैरेटर/ वॉइस ओवर

नॉन-फीचर फिल्म्स (Non-Feature Films) में बेस्ट नैरेटर/ वॉइस ओवर के लिए ‘लिटिल प्लैनेट-ए टेल ऑफ फ्रॉग्स’ (इंग्लिश) के लिए सौंदर्य चयचंद्रन को अवॉर्ड मिला है।

बेस्ट राइटिंग

बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा (Best Writing on Cinema) के लिए बेस्ट फिल्म क्रिटिक का अवॉर्ड संजीव श्रीवास्तव को (हिंदी) मिला है। नॉन-फीचर फिल्म की श्रेणी में स्पेशल मेंशन ‘चोला डोरा और सुई’ (हिंदी) को मिला है। इसे जयमिन मोदी और लोकेश घई ने निर्देशित किया है। दूसरा स्पेशल मेंशन ‘भद्र काली नटकम’ को मिला है। यह मलयालम फिल्म है। इसका निर्देशन आनंद ज्योति ने किया है।