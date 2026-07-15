15 जुलाई 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों को शिक्षा, प्रतियोगिता और करियर में मिल सकती है सफलता

15 जुलाई 2026 का राशिफल: बुधवार के दिन कन्या राशि के लोग बुद्धिमानी से निर्णय लाभ देंगे। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

मेष – आज कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। रुके हुए कार्य पूरे होने के योग हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

वृषभ – धैर्य और संयम से कार्य करें। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। नौकरी में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन – आज व्यापार में लाभ के योग हैं। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। मित्रों से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है।

कर्क – भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें। परिवार का सहयोग मिलेगा। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

सिंह – आज मान-सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी और व्यवसाय में प्रगति के संकेत हैं। आज यात्रा लाभदायक रहेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा।

कन्या – आज बुद्धिमानी से लिए गए निर्णय लाभ देंगे। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

तुला – आज दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। व्यापार में लाभ मिलेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। निवेश सोच-समझकर करें।

वृश्चिक – आज गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। नौकरी में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखें।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। शिक्षा, प्रतियोगिता और करियर में सफलता के संकेत हैं। धार्मिक यात्रा का योग बन सकता है।

मकर – आज परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। संपत्ति संबंधी मामलों में लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कुंभ – आज नई योजनाओं पर कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में लाभ और नौकरी में प्रशंसा मिलेगी।

मीन – आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज रुका हुआ धन मिलने के योग हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।