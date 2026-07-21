राहुल गांधी ने विपक्षी सांसदों संग लोकसभा स्पीकर से की मुलाकात,बोले-कल स्टूडेंट्स से हुई क्रूरता और एग्जाम संकट पर मॉनसून सत्र में विस्तार से हो चर्चा

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) मंगलवार को विपक्षी सांसदों के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला (Lok Sabha Speaker Shri Om Birla) से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बताया कि हमारी मांग कि कल स्टूडेंट्स पर हुई क्रूरता और एग्जाम के संकट के लिए सरकार की पूरी तरह से जवाबदेही की कमी पर मॉनसून सत्र में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए।

Met the Hon’ble Lok Sabha Speaker today along with MPs of the Opposition. Our demand is simple: Parliament must have a detailed discussion on the brutality unleashed on students yesterday and on the government’s complete lack of accountability for the examination crisis.… pic.twitter.com/qc2ptKQUt7 — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 21, 2026

अगर पार्लियामेंट भारत के युवाओं के भविष्य पर चर्चा नहीं कर सकती, तो वह किसलिए है?

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि स्टूडेंट्स को उनके अपने भविष्य के बारे में सही सवाल पूछने पर पीटा गया। अगर पार्लियामेंट भारत के युवाओं के भविष्य पर चर्चा नहीं कर सकती, तो वह किस लिए है? विपक्ष इसे दबने नहीं देगा। हम यह पक्का करेंगे कि स्टूडेंट्स की आवाज़ सड़कों पर और पार्लियामेंट में सुनी जाए।

संविधान ही आपका मालिक है, सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती, जवाबदेही ज़रूर तय की जाएगी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध एक अटूट और मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि भारत के निर्दोष छात्रों पर हमला करने के आदेशों का आंखें बंद करके पालन करने वाले हर पुलिस अधिकारी और सरकारी कर्मचारी ये बात ध्यान रखें। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि संविधान ही आपका मालिक है। सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती। जवाबदेही ज़रूर तय की जाएगी।