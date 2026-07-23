23 जुलाई 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों को आज कार्यक्षेत्र में मेहनत का मिलेगा अच्छा परिणाम

23 जुलाई 2026 का राशिफल: गुरुवार के दिन मिथुन राशि के लोग नई योजनाओं पर शुरू कर सकते हैं काम…आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

मेष – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। नौकरी और व्यापार में लाभ के संकेत हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृषभ – आज धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है। कार्यक्षेत्र में धैर्य रखें। आज जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

मिथुन – नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन शुभ है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। मित्रों से लाभ होगा। यात्रा के योग बन सकते हैं।

कर्क – आज कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

सिंह – आज भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कन्या – आज संयम और धैर्य से कार्य करें। किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें। आज वाहन सावधानी से चलाएं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

तुला – आज दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। व्यापार में लाभ होगा। साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी। नए संपर्क लाभदायक रहेंगे।

वृश्चिक – आज शत्रुओं पर विजय मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति के अवसर बन सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। मेहनत का पूरा फल मिलेगा।

धनु – आज विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।

मकर – आज घर-परिवार से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। संपत्ति संबंधी कार्य पूरे हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कुंभ – आज साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आज छोटी यात्रा लाभदायक रहेगी। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। नए अवसर प्राप्त होंगे।

मीन – आर्थिक लाभ के अच्छे योग हैं। वाणी पर संयम रखें। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। निवेश सोच-समझकर करें।