नशे के खिलाफ नौतनवां में गूंजा जागरूकता का संदेश, ब्रह्माकुमारी बहनों ने निकाली रैली

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र नौतनवां की ओर से शुक्रवार को नशा मुक्ति अभियान के तहत नगर में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलित करने के बाद हरी झंडी दिखाकर किया।

इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी ने कहा कि समाज में फैल रही नशे की बुराई के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र की ओर से चलाया जा रहा नशा मुक्ति अभियान सराहनीय पहल है। उन्होंने लोगों से नशे का त्याग कर स्वस्थ एवं स्वच्छ समाज के निर्माण में सहयोग करने की अपील की।

रैली के दौरान लोगों को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया तथा नशा छोड़ने का संदेश दिया गया। रैली में सभासद धर्मात्मा जायसवाल, अशोक रौनियार, अनिल जायसवाल, रवि त्रिपाठी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट