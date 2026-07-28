  1. हिन्दी समाचार
  2. बॉलीवुड
  3. ‘मैंने अपने पिता की मौत की प्लानिंग में उनकी मदद की!’ लॉक अप के लेटेस्ट एपिसोड में राम कपूर का बड़ा खुलासा

‘मैंने अपने पिता की मौत की प्लानिंग में उनकी मदद की!’ लॉक अप के लेटेस्ट एपिसोड में राम कपूर का बड़ा खुलासा

बॉलीवुड अभिनेता राम कपूर ने रियलिटी शो ‘लॉक अप 2’ में अपनी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा खुलासा किया है जिसने शो में मौजूद सभी लोगों को भावुक कर दिया। राम कपूर ने बताया कि उन्होंने अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने में उनका साथ दिया था..

By Harsh 
Updated Date

Bollywood Updates: बॉलीवुड अभिनेता राम कपूर ने रियलिटी शो ‘लॉक अप 2’ में अपनी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा खुलासा किया है जिसने शो में मौजूद सभी लोगों को भावुक कर दिया। राम कपूर ने बताया कि उन्होंने अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने में उनका साथ दिया था।

पढ़ें :- 9 साल बड़ी एक्ट्रेस को डेट कर रहें यशस्वी जायसवाल? Viral-Video के बाद अटकलें तेज

राम कपूर ने बताया कि उनके पिता लंबे समय से पैंक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे थे। एक बार इलाज के बाद उनकी हालत बेहतर हो गई थी और उन्होंने कई साल सामान्य जिंदगी बिताई। लेकिन कोरोना काल के दौरान बीमारी दोबारा लौट आई। डॉक्टरों ने फिर से इलाज और कीमोथेरेपी की सलाह दी, लेकिन राम कपूर के पिता अब और दर्द और इलाज की प्रक्रिया से गुजरना नहीं चाहते थे। अभिनेता के मुताबिक, उनके पिता ने उनसे अपनी इच्छा साझा की और कहा कि वह शांति से जीवन का अंत चाहते हैं। राम कपूर ने बताया कि उनके पिता अकेले इस फैसले का सामना नहीं करना चाहते थे और चाहते थे कि आखिरी समय में कोई अपना उनके साथ रहे। राम ने कहा कि उन्होंने अपने पिता का साथ निभाने का फैसला किया और ICU में उनके साथ मौजूद रहे।

राम कपूर ने यह भी दावा किया कि इस फैसले के बाद उनकी मां और बहन उनसे नाराज हो गईं और पिछले कई वर्षों से उनके रिश्तों में दूरी बनी हुई है। हालांकि राम का कहना है कि उन्होंने अपने पिता की इच्छा और सम्मान को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने यह भी बताया कि इस घटना के बाद उनका जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया। अब उन्हें मौत से डर नहीं लगता और उन्होंने जिंदगी को खुलकर जीना सीख लिया है। इस खुलासे के बाद शो में मौजूद कई कटेस्टेंट भावुक हो गए और राम कपूर को गले लगाकर उनका हौसला बढ़ाया।

शो में राम कपूर ने अपनी जिंदगी के एक और दर्दनाक अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि जब वह 8वीं क्लास में थे और उनकी उम्र लगभग 13 साल थी। एक बार सब दोस्त साथ में बिस्तर पर मस्ती-मजाक कर रहे थे। तभी एक 10वीं क्लास के एक स्टूडेंट ने राम कपूर को कंबल के नीचे गलत तरह से छुआ जिस कारण वह एकदम सुन्न रह गये।

रिपोर्ट: कल्पना पाण्डे

पढ़ें :- एक्ट्रेस ने CJP पर साधा निशाना, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब पंजाब में आंदोलन की मांग

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

'मैंने अपने पिता की मौत की प्लानिंग में उनकी मदद की!' लॉक अप के लेटेस्ट एपिसोड में राम कपूर का बड़ा खुलासा

'मैंने अपने पिता की मौत की प्लानिंग में उनकी मदद की!' लॉक...

9 साल बड़ी एक्ट्रेस को डेट कर रहें यशस्वी जायसवाल? Viral-Video के बाद अटकलें तेज

9 साल बड़ी एक्ट्रेस को डेट कर रहें यशस्वी जायसवाल? Viral-Video के...

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बॉलीवुड की प्रतिक्रिया, कई सितारों ने सोशल मीडिया पर जताई खुशी

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बॉलीवुड की प्रतिक्रिया, कई सितारों ने सोशल...

"सलमान खान डर गया?" आधी रात की पोस्ट ने मचाया बवाल, आखिर...

वायरल वीडियो पर भड़कीं मलाइका अरोड़ा, खेसारी लाल यादव की मौजूदगी में  स्ट्रे डॉग से कथित दुर्व्यवहार पर जताई नाराजगी

वायरल वीडियो पर भड़कीं मलाइका अरोड़ा, खेसारी लाल यादव की मौजूदगी में...

Delhi Student Protest : आलिया भट्ट ने छात्रों के संघर्ष का किया खुलकर समर्थन, बोलीं- उनकी हिम्मत के आगे मैं नतमस्तक हूं

Delhi Student Protest : आलिया भट्ट ने छात्रों के संघर्ष का किया...