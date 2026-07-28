  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. जापान में 7.1 से तीव्रता से आया भूकंप, दहल गया देश, सुनामी का अलर्ट जारी

जापान में 7.1 से तीव्रता से आया भूकंप, दहल गया देश, सुनामी का अलर्ट जारी

जापान (Japan) में बुधवार को भीषण भूकंप (Massive Earthquake) आया है। देश के दक्षिणी हिस्से में आई आफत के बाद सुनामी का अलर्ट (Tsunami Alert) जारी किया गया है। खबर है कि इस भूकंप  की तीव्रता 7.1 (Earthquake Magnitude 7.1) मापी गई है। वॉर्निंग दी गई है कि इस दौरान समुद्र की लहरें कई फीट ऊंची तक उठ सकती हैं।

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। जापान (Japan) में बुधवार को भीषण भूकंप (Massive Earthquake) आया है। देश के दक्षिणी हिस्से में आई आफत के बाद सुनामी का अलर्ट (Tsunami Alert) जारी किया गया है। खबर है कि इस भूकंप  की तीव्रता 7.1 (Earthquake Magnitude 7.1) मापी गई है। वॉर्निंग दी गई है कि इस दौरान समुद्र की लहरें कई फीट ऊंची तक उठ सकती हैं। इसके अलावा स्थानीय एजेंसी ने जापान के कम से कम 7 क्षेत्रों के लिए भूकंप की चेतावनी भी जारी की है।

पढ़ें :- New Zealand Earthquake : न्यूजीलैंड में 6.3 तीव्रता का भूकंप, तटीय इलाकों में सुनामी का अलर्ट

पढ़ें :- UP Monsoon Meter : यूपी में मानसून पड़ा कमजोर, 25 जिलों में बारिश का अलर्ट

जापान के मौसम विभाग (Meteorological Department) के मुताबिक, 7.1 का भूकंप कुमामोटो (7.1 Magnitude Earthquake in Kumamoto) में दर्ज किया गया है। जापान टाइम्स (Japan Times) की रिपोर्ट के अनुसार, जापान के भूकंप स्केल पर यह सबसे बड़ा भूकंप माना जा रहा है, जिसकी तीव्रता शिंदो 7 मापी गई है। मौसम विभाग ने सुनामी अलर्ट (Tsunami Alert) जारी करने के बाद लोगों से समुद्र और तटीय स्थानों से दूर रहने के लिए कहा है।

भूकंप के बाद जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने 1 मीटर (3.28 फीट) ऊंची लहरों वाली सुनामी की चेतावनी जारी की है। जापान सरकार ने दक्षिणी क्यूशू द्वीप के कुमामोटो, नागासाकी, कागोशिमा, फुकुओका, सागा, ओइता और मियाजाकी प्रांतों के लिए आपातकालीन भूकंप चेतावनी जारी की है। मौसम एजेंसी ने लोगों को समुद्र और तटों से दूर रहने की सलाह दी है।

राजधानी टोक्यो से कितना दूर

एजेंसी का कहना है कि सुनामी की चेतावनी कुमामोटो के पश्चिमी तट पर स्थित आरिएक बे के लिए जारी की गई है। यह टोक्यो से करीब 900 किमी की दूरी पर है। साल 2016 में भी कुमामोटो में भीषण भूकंप आया था, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तब 1800 लोग घायल हुए थे और हजारों घर भी तबाह हो गए थे।

ट्रेन सेवाएं रोकी गईं
क्यूशू इलेक्ट्रिक पावर ने कहा कि भूकंप के बाद उसके सेंडाई और जेनकाई परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किसी तरह की गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। ट्रेन संचालक जेआर क्यूशू ने बताया कि भूकंप के बाद उसने अपनी सेवाएं रोक दी हैं। इसमें हाई-स्पीड शिंकानसेन ट्रेनें भी शामिल हैं।

पढ़ें :- UP Heavy Rain Alert : यूपी में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, आज से इन जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

जापान में 7.1 से तीव्रता से आया भूकंप, दहल गया देश, सुनामी का अलर्ट जारी

जापान में 7.1 से तीव्रता से आया भूकंप, दहल गया देश, सुनामी...

साइबर अपराधियों और उनके परिजनों को नहीं मिलेगा अमेरिकी वीजा, विदेश मंत्री 'मार्को रूबियो' का बड़ा एलान

साइबर अपराधियों और उनके परिजनों को नहीं मिलेगा अमेरिकी वीजा, विदेश मंत्री...

लंदन में भारतीय छात्रों के समर्थन में 'ग्रेटा थनबर्ग' बोलीं- 'भारत के युवाओं पर हम सभी को गर्व'

लंदन में भारतीय छात्रों के समर्थन में 'ग्रेटा थनबर्ग' बोलीं- 'भारत के...

CWG 2026 : मीराबाई चानू ने भारत को दिलाया पहला गोल्ड, स्वर्णिम जीत के बाद किया दर्दनाक खुलासा, बोलीं-'मैंने दो दिनों का रखा था उपवास...'

CWG 2026 : मीराबाई चानू ने भारत को दिलाया पहला गोल्ड, स्वर्णिम...

West Asia Crisis : ईरानी मीडिया का दावा- होर्मुज में बारूदी सुरंग से टकराने के बाद तेल टैंकर में धमाका

West Asia Crisis : ईरानी मीडिया का दावा- होर्मुज में बारूदी सुरंग...

West Asia Crisis : रिपोर्ट में दावा,अमेरिकी मिसाइल इंटरसेप्टर के घटते भंडार की वजह से पीछे हटे ट्रंप? ईरान पर रोक दिए बड़े सैन्य हमले

West Asia Crisis : रिपोर्ट में दावा,अमेरिकी मिसाइल इंटरसेप्टर के घटते भंडार...