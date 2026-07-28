जापान में 7.1 से तीव्रता से आया भूकंप, दहल गया देश, सुनामी का अलर्ट जारी

जापान (Japan) में बुधवार को भीषण भूकंप (Massive Earthquake) आया है। देश के दक्षिणी हिस्से में आई आफत के बाद सुनामी का अलर्ट (Tsunami Alert) जारी किया गया है। खबर है कि इस भूकंप की तीव्रता 7.1 (Earthquake Magnitude 7.1) मापी गई है। वॉर्निंग दी गई है कि इस दौरान समुद्र की लहरें कई फीट ऊंची तक उठ सकती हैं।
नई दिल्ली। जापान (Japan) में बुधवार को भीषण भूकंप (Massive Earthquake) आया है। देश के दक्षिणी हिस्से में आई आफत के बाद सुनामी का अलर्ट (Tsunami Alert) जारी किया गया है। खबर है कि इस भूकंप की तीव्रता 7.1 (Earthquake Magnitude 7.1) मापी गई है। वॉर्निंग दी गई है कि इस दौरान समुद्र की लहरें कई फीट ऊंची तक उठ सकती हैं। इसके अलावा स्थानीय एजेंसी ने जापान के कम से कम 7 क्षेत्रों के लिए भूकंप की चेतावनी भी जारी की है।
⚡BREAKING: Japan Earthquake
Horrifying footage of the 7.1 magnitude quake is coming in right now pic.twitter.com/JhtTVq7Gfx
— Global Brief (@globalbrief_now) July 28, 2026
जापान के मौसम विभाग (Meteorological Department) के मुताबिक, 7.1 का भूकंप कुमामोटो (7.1 Magnitude Earthquake in Kumamoto) में दर्ज किया गया है। जापान टाइम्स (Japan Times) की रिपोर्ट के अनुसार, जापान के भूकंप स्केल पर यह सबसे बड़ा भूकंप माना जा रहा है, जिसकी तीव्रता शिंदो 7 मापी गई है। मौसम विभाग ने सुनामी अलर्ट (Tsunami Alert) जारी करने के बाद लोगों से समुद्र और तटीय स्थानों से दूर रहने के लिए कहा है।
⚡️ BREAKING: Powerful 7.1-magnitude earthquake strikes Japan, tsunami warning issued
The first tsunami waves have already reached the coast.
Around 45,600 households have been left without electricity.
There are currently no reports of fatalities or major damage. It is the… pic.twitter.com/1uVvIlD1Pw
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— NEXTA (@nexta_tv) July 28, 2026
भूकंप के बाद जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने 1 मीटर (3.28 फीट) ऊंची लहरों वाली सुनामी की चेतावनी जारी की है। जापान सरकार ने दक्षिणी क्यूशू द्वीप के कुमामोटो, नागासाकी, कागोशिमा, फुकुओका, सागा, ओइता और मियाजाकी प्रांतों के लिए आपातकालीन भूकंप चेतावनी जारी की है। मौसम एजेंसी ने लोगों को समुद्र और तटों से दूर रहने की सलाह दी है।
राजधानी टोक्यो से कितना दूर
एजेंसी का कहना है कि सुनामी की चेतावनी कुमामोटो के पश्चिमी तट पर स्थित आरिएक बे के लिए जारी की गई है। यह टोक्यो से करीब 900 किमी की दूरी पर है। साल 2016 में भी कुमामोटो में भीषण भूकंप आया था, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तब 1800 लोग घायल हुए थे और हजारों घर भी तबाह हो गए थे।
ट्रेन सेवाएं रोकी गईं
क्यूशू इलेक्ट्रिक पावर ने कहा कि भूकंप के बाद उसके सेंडाई और जेनकाई परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किसी तरह की गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। ट्रेन संचालक जेआर क्यूशू ने बताया कि भूकंप के बाद उसने अपनी सेवाएं रोक दी हैं। इसमें हाई-स्पीड शिंकानसेन ट्रेनें भी शामिल हैं।