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नन्हें बच्चे की आवाज सुनकर हो जाएंगे रोंगटे खड़े, आनंद महिंद्रा भी हुए फैन, शेयर किया वीडियो

नागालैंड के नन्हे याटो वांगनाओ का राष्ट्रगान गाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे आनंद महिंद्रा ने शेयर किया है। बच्चे की बुलंद आवाज और ‘जया हे’ गाने के अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया ।

By Kalpna Pandey 
Updated Date

Nagaland: सोशल मीडिया पर इन दिनों नागालैंड के एक नन्हे बच्चे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्चा पूरे आत्मविश्वास और भावनाओं के साथ राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ गाता नजर आ रहा है। उसकी आवाज और राष्ट्रगान पेश करने के अंदाज ने इंटरनेट यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। खास बात यह है कि इस वीडियो को उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है।

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कौन है ये बच्चा जिसने आंनद महिंद्रा को भी बनाया फैन

वीडियो में नजर आ रहे बच्चे का नाम याटो वांगनाओ बताया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चे ने जिस अंदाज में राष्ट्रगान गाया, उसकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। बच्चे की आवाज में जोश के साथ-साथ देश के प्रति गर्व और सम्मान की भावना साफ नजर आती है। लोग नॉर्थ-ईस्ट की इस खूबसूरती और संस्कृति की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे वीडियो भारत की विविधता और अलग-अलग राज्यों की प्रतिभाओं को देश के सामने लाने का काम करते हैं।

उद्योगपति ने की नागालैंड टूरिज्म की जमकर तारीफ

आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर अक्सर भारत के अलग-अलग हिस्सों से जुड़े ऐसे वीडियो शेयर करते रहते हैं, जो देश की विविधता, संस्कृति और प्रतिभा को सामने लाते हैं। नागालैंड के इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने राज्य की खूबसूरती और वहां घूमने की इच्छा को भी जाहिर किया। महिंद्रा ने लिखा कि इस वीडियो को सुनने के बाद नागालैंड को अपनी ट्रैवल बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर क्यों नहीं रखा जाना चाहिए? उनके पोस्ट के बाद यह वीडियो और तेजी से लोगों तक पहुंचने लगा।

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वीडियो देखने वाले कई यूजर्स बच्चे के राष्ट्रगान गाने के अंदाज की तारीफ कर रहे हैं। खासतौर पर राष्ट्रगान के आखिर में बच्चे द्वारा ‘जया हे’ बोलने के अंदाज को लोग बेहद प्रभावशाली बता रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि बच्चे की आवाज सुनकर देशभक्ति का जज्बा और मजबूत महसूस होता है।

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एक छोटे से बच्चे की बुलंद आवाज में गूंजता राष्ट्रगान अब सोशल मीडिया पर लोगों के लिए गर्व और भावनाओं का वीडियो बन गया है। स्वतंत्रता दिवस के माहौल के बीच सामने आए इस वीडियो ने एक बार फिर दिखाया है कि देशभक्ति की भावना उम्र और जगह की मोहताज नहीं होती।

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