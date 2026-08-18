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IND vs SL Test Live : भारत की दूसरी पारी 193 रनों पर सिमटी, श्रीलंका को मिला 372 रन का विशाल लक्ष्य

IND vs SL Test Live : गाले टेस्ट की पहली पारी में 178 रनों की बढ़त हासिल करने के बाद भारत की दूसरी पारी लड़खड़ाती हुई नजर आयी। चौथे दिन लंच ब्रेक के बाद मेहमान टीम की दूसरी पारी महज 193 रनों पर सिमट गयी। इस पारी में ऋषभ पंत टॉप स्कोरर रहे। उन्होंने 69 गेंदों में 66 रनों की पारी खेली। अब श्रीलंका को सीरीज के पहले टेस्ट में 372 रनों का लक्ष्य मिला है, जो काफी मुश्किल नजर आता है। 

By Abhimanyu 
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IND vs SL Test Live : गाले टेस्ट की पहली पारी में 178 रनों की बढ़त हासिल करने के बाद भारत की दूसरी पारी लड़खड़ाती हुई नजर आयी। चौथे दिन लंच ब्रेक के बाद मेहमान टीम की दूसरी पारी महज 193 रनों पर सिमट गयी। इस पारी में ऋषभ पंत टॉप स्कोरर रहे। उन्होंने 69 गेंदों में 66 रनों की पारी खेली। अब श्रीलंका को सीरीज के पहले टेस्ट में 372 रनों का लक्ष्य मिला है, जो काफी मुश्किल नजर आता है।

पढ़ें :- ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास : सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने, कोई भी भारतीय नहीं कर पाया ऐसा

चौथे दिन श्रीलंकाई गेंदबाज़ों का शानदार प्रदर्शन रहा। दिलचस्प बात यह है कि तेज़ गेंदबाज़ों ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, जबकि उम्मीद यह थी कि इन हालात में स्पिनर हावी रहेंगे। असिथा फर्नांडो और लाहिरू कुमारा ने दूसरे सेशन में ज़बरदस्त मेहनत की, लगातार शॉर्ट गेंदें फेंकीं और दोनों ने मिलकर छह विकेट लिए, जबकि बाएं हाथ के स्पिनर प्रभात जयसूर्या ने 3/43 के आंकड़े के साथ अपना स्पेल खत्म किया। 178 रनों की बढ़त लेने के बाद, भारत ने तीसरी पारी की दूसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल का विकेट गंवा दिया।

इसके बाद केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल ने दूसरे विकेट के लिए 65 रन जोड़े, लेकिन फिर भारत ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाना शुरू कर दिया। मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत ही एकमात्र भारतीय बल्लेबाज़ थे जिन्होंने अहम योगदान दिया, और उन्होंने अपने खास अंदाज़ में खेलते हुए 69 गेंदों पर 66 रन बनाए। भारत के ऑल आउट होने के बाद टी-ब्रेक ले लिया गया है। इस मैच में भारत को जीत के लिए 10 विकेट चाहिए, जबकि श्रीलंका को 372 रन। अभी चार सत्र का खेल बचा है।

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