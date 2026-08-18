  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Pakistan’s Imran Khan : पूर्व पीएम इमरान खान जेल से जाएंगे अस्पताल , सुप्रीम कोर्ट ने दिया इलाज का आदेश

Pakistan’s Imran Khan : पूर्व पीएम इमरान खान जेल से जाएंगे अस्पताल , सुप्रीम कोर्ट ने दिया इलाज का आदेश

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of Pakistan) ने पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान, जो 3 साल से अदियाला जेल में बंद हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Pakistan’s Imran Khan :  पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of Pakistan) ने पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान, जो 3 साल से अदियाला जेल में बंद हैं। उनको अगली सुनवाई तक इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल (Shifa International Hospital) भेजने का आदेश दिया है। यह आदेश उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) और परिवार की लंबे समय से चली आ रही मांग के जवाब में आया है। पार्टी और परिवार ने अदियाला जेल (Adiala Jail) से आई इमरान खान की हालिया मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए चिंता जताई थी।

पढ़ें :- 'इमरान खान की जेल में मौत', पाकिस्तानी पत्रकार के दावे से मचा हड़कंप

कोर्ट ने अधिकारियों को उनके इलाज और मेडिकल जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। तीन जजों की बेंच ने यह आदेश जारी करते हुए इमरान खान के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाने को कहा है। साथ ही उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि अस्पताल के बाहर कानून-व्यवस्था न बिगड़े।

इमरान खान से मुलाकातों और उनके इलाज से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान, जस्टिस शाहिद वहीद ने सवाल किया कि उनका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि कोर्ट में जो जानकारी दी गई थी, वह सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट का सारांश (समरी) थी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से पहले इमरान खान का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड जमा किया जाए। कोर्ट ने कहा कि एक बार रिकॉर्ड कोर्ट में पेश होने के बाद, वह गोपनीय नहीं रहेगा।

अदालत ने इमरान खान और उनके परिवार के सदस्यों के बीच साप्ताहिक मुलाकातों का भी आदेश दिया है। यानी हर हफ्ते मुलाकात हो। आदेश में कहा गया है कि इमरान खान की सेहत की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा, जिसमें PTI नेता के प्राइवेट डॉक्टर और उनकी बहन डॉ. उजमा खान शामिल होंगी।

पढ़ें :- पाकिस्तान की जेल में पूर्व पीएम इमरान खान की कर दी गई हत्या? बहनों ने लगाया गंभीर आरोप
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अमेरिका में 27 साल से रह रहीं भारतीय मूल की बुजुर्ग महिला को ICE ने लिया हिरासत में

अमेरिका में 27 साल से रह रहीं भारतीय मूल की बुजुर्ग महिला...

Pakistan's Imran Khan : पूर्व पीएम इमरान खान जेल से जाएंगे अस्पताल , सुप्रीम कोर्ट ने दिया इलाज का आदेश

Pakistan's Imran Khan : पूर्व पीएम इमरान खान जेल से जाएंगे अस्पताल...

'कृपया ज्ञानेश कुमार गुप्ता को अमेरिका ले जाइए, हम अपनी EVM भी अगली फ़्लाइट से भेज देंगे...' ट्रंप की टिप्पणी पर कांग्रेस का तंज

'कृपया ज्ञानेश कुमार गुप्ता को अमेरिका ले जाइए, हम अपनी EVM भी...

ट्रंप भारत के CEC ज्ञानेश कुमार के सवाल से हुए प्रभावित! अमेरिकी चुनाव प्रणाली में बदलाव के दिये संकेत

ट्रंप भारत के CEC ज्ञानेश कुमार के सवाल से हुए प्रभावित! अमेरिकी...

नन्हें बच्चे की आवाज सुनकर हो जाएंगे रोंगटे खड़े, आनंद महिंद्रा भी हुए फैन, शेयर किया वीडियो

नन्हें बच्चे की आवाज सुनकर हो जाएंगे रोंगटे खड़े, आनंद महिंद्रा भी...

Lakshmi Mittal's steel plant in Ukraine : यूक्रेन में लक्ष्मी मित्तल की स्टील प्लांट पर रूसी मिसाइल हमला , उत्पादन आंशिक रूप से रोकना पड़ा

Lakshmi Mittal's steel plant in Ukraine : यूक्रेन में लक्ष्मी मित्तल की...