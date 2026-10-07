देश के संविधान व जनता की आवाज़ पर हमला करने वाले इन चार लोगों को सज़ा दिलाकर रहेंगे, ये मेरी गारंटी है : राहुल गांधी

We will ensure that these four individuals, who are attacking the country's Constitution and the voice of the people, are punished—that is my guarantee: Rahul Gandhi
नई दिल्ली। इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह सब घबराहट में सरकार के तरफ से की गई प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भले ही ऐसा कर लें, लेकिन हम उन्हें सज़ा दिलाकर रहेंगे।
👉This is all a panic reaction. Narendra Modi, Amit Shah, Mohan Bhagwat and Gyanesh Kumar can do all this, but we are going to bring them to justice.
👉My guarantee is that all four of them will be brought to justice.
🔹They have attacked the Constitution.
🔹They have attacked the voice of the people.
🔹They are going to pay for this.
: LoP Shri @RahulGandhi
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— Congress (@INCIndia) October 7, 2026
राहुल गांधी ने कहा कि मेरी गारंटी है कि इन चारों को सज़ा दिलाई जाएगी। इन्होंने संविधान पर हमला किया है। इन्होंने जनता की आवाज़ पर हमला किया है। इन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी।
राहुल गांधी को ले जा रही दिल्ली पुलिस की बस को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया पंचर
दिल्ली पुलिस जिस बस में राहुल गांधी जी को लेकर जा रही थी, युवा कांग्रेस ने किया उसे पंचर 🔥
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अब ये चोरों की सरकार पंचर करने की बारी है। https://t.co/LTwohkJf0E
— Uday Bhanu Chib (@UdayBhanuIYC) October 7, 2026
राहुल गांधी को हिरासत में लेकर जा रही दिल्ली पुलिस की बस को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अग्रसेन का बावली के पास पंचर कर दिया। इस मामले का वीडियो भी सामने आया है।