देश के संविधान व जनता की आवाज़ पर हमला करने वाले इन चार लोगों को सज़ा दिलाकर रहेंगे, ये मेरी गारंटी है : राहुल गांधी

नई दिल्ली। इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह सब घबराहट में सरकार के तरफ से की गई प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भले ही ऐसा कर लें, लेकिन हम उन्हें सज़ा दिलाकर रहेंगे।

👉This is all a panic reaction. Narendra Modi, Amit Shah, Mohan Bhagwat and Gyanesh Kumar can do all this, but we are going to bring them to justice. 👉My guarantee is that all four of them will be brought to justice. 🔹They have attacked the Constitution.

🔹They have attacked the voice of the people.

🔹They are going to pay for this. : LoP Shri @RahulGandhi पढ़ें :- “45 FIR के बाद बोले राहुल गांधी, ‘लक्ष्य 100 का, हर FIR मेरे लिए मेडल’” — Congress (@INCIndia) October 7, 2026

राहुल गांधी ने कहा कि मेरी गारंटी है कि इन चारों को सज़ा दिलाई जाएगी। इन्होंने संविधान पर हमला किया है। इन्होंने जनता की आवाज़ पर हमला किया है। इन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी।

राहुल गांधी को ले जा रही दिल्ली पुलिस की बस को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया पंचर



राहुल गांधी को हिरासत में लेकर जा रही दिल्ली पुलिस की बस को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अग्रसेन का बावली के पास पंचर कर दिया। इस मामले का वीडियो भी सामने आया है।