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देश के संविधान व जनता की आवाज़ पर हमला करने वाले इन चार लोगों को सज़ा दिलाकर रहेंगे, ये मेरी गारंटी है : राहुल गांधी

We will ensure that these four individuals, who are attacking the country's Constitution and the voice of the people, are punished—that is my guarantee: Rahul Gandhi

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह सब घबराहट में सरकार के तरफ से की गई प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भले ही ऐसा कर लें, लेकिन हम उन्हें सज़ा दिलाकर रहेंगे।

पढ़ें :- जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान कर राहुल गांधी, बोले- 'ज्ञानेश कुमार वैध चुनाव आयुक्त नहीं', देना होगा इस्तीफा

राहुल गांधी ने कहा कि मेरी गारंटी है कि इन चारों को सज़ा दिलाई जाएगी। इन्होंने संविधान पर हमला किया है। इन्होंने जनता की आवाज़ पर हमला किया है। इन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी।

राहुल गांधी को ले जा रही दिल्ली पुलिस की बस को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया पंचर


राहुल गांधी को हिरासत में लेकर जा रही दिल्ली पुलिस की बस को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अग्रसेन का बावली के पास पंचर कर दिया। इस मामले का वीडियो भी सामने आया है।

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