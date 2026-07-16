New Zealand Earthquake : न्यूजीलैंड में 6.3 तीव्रता का भूकंप, तटीय इलाकों में सुनामी का अलर्ट

नई दिल्ली: न्यूज़ीलैंड (New Zealand) के साउथ आइलैंड पर ते अनाउ (Te Anau) शहर के पास गुरुवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप (Earthquake) की तीव्रता 6.3 मापी गई। भूकंप (Earthquake) के झटकों के तुरंत बाद देश की नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी (NEMA) ने तटीय इलाकों के लिए सुनामी की गंभीर चेतावनी (Tsunami Alert) जारी की। अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों के लोगों से अपील की है कि वे तटीय इलाकों से दूर, ऊंचे स्थानों या जमीन के अंदरूनी हिस्सों की ओर चले जाएं।

फियोर्डलैंड के पास भूकंप का केंद्र

न्यूज़ीलैंड की नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के अनुसार भूकंप का केंद्र ते अनाउ से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर में था। ते अनाउ शहर को मशहूर फियोर्डलैंड पर्यटक क्षेत्र का प्रवेश द्वार माना जाता है। चूंकि यह इलाका पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है, इसलिए प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता और राहत व बचाव कार्य पहले ही शुरू हो चुके हैं।

लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील

सुनामी की चेतावनी (Tsunami Alert) जारी करते हुए इमरजेंसी एजेंसी ने तटीय इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए। प्रशासन ने समुद्र तट के पास रहने वाले लोगों से अपील की है कि वे तुरंत सबसे ऊंचे स्थान पर चले जाएं या सुनामी निकासी क्षेत्रों से बाहर निकलकर जितना हो सके जमीन के अंदरूनी हिस्सों की ओर जाएं। भले ही कुछ इलाकों में झटके महसूस न हुए हों, फिर भी तुरंत वहां से निकलना जरूरी है, क्योंकि सुनामी का बड़ा खतरा है।

ट्रैफिक जाम (Traffic Jam) से बचने के लिए, एजेंसी ने लोगों को खास तौर पर सलाह दी है कि वे अपनी गाड़ियां वहीं छोड़ दें और अगर संभव हो तो पैदल, दौड़कर या साइकिल से सुरक्षित स्थान पर जाएं ताकि सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ न जमा हो।

मिलफोर्ड साउंड से पुइसेगुर पॉइंट तक सुनामी का खतरा

न्यूज़ीलैंड की नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी (National Emergency Management Agency) ने स्पष्ट किया है कि सुनामी की चेतावनी साउथ आइलैंड के पश्चिमी तट के पूरे इलाके के लिए है, जो मिलफोर्ड साउंड से पुइसेगुर पॉइंट तक फैला है। इन इलाकों में समुद्र की लहरें तेजी से रिहायशी इलाकों में घुस सकती हैं। न्यूज़ीलैंड मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलियन और पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेटों (Pacific Tectonic Plates) की सीमा पर स्थित है। यहां कई सक्रिय और सुप्त ज्वालामुखी हैं, जिससे यह दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप-संभावित देशों में से एक बन गया है।