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Tsunami Alert : दक्षिण प्रशांत महासागर में टोंगा के पास आया 7.6 तीव्रता का ज़ोरदार भूकंप, सुनामी की आशंका!

Tsunami Alert : दक्षिण प्रशांत महासागर में टोंगा के पास मंगलवार को 7.6 तीव्रता का एक ज़ोरदार भूकंप आया है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुसार, भूकंप मंगलवार की शाम को स्थानीय समय के अनुसार लगभग 237 किलोमीटर (148 मील) की गहराई पर आया। कम गहराई पर आने वाले भूकंपों के झटके सतह पर ज़्यादा ज़ोर से महसूस होते हैं।

By Abhimanyu 
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Tsunami Alert : दक्षिण प्रशांत महासागर में टोंगा के पास मंगलवार को 7.6 तीव्रता का एक ज़ोरदार भूकंप आया है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुसार, भूकंप मंगलवार की शाम को स्थानीय समय के अनुसार लगभग 237 किलोमीटर (148 मील) की गहराई पर आया। कम गहराई पर आने वाले भूकंपों के झटके सतह पर ज़्यादा ज़ोर से महसूस होते हैं।

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भूकंप का केंद्र समुद्र में था, जो इस द्वीपीय देश के दूसरे सबसे बड़े शहर नेइआफ़ू से 153 किलोमीटर (95 मील) पश्चिम में स्थित था। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। टोंगा के राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यालय ने इस निचले द्वीपीय देश में रहने वाले सभी लोगों को तुरंत ऊँची ज़मीन या देश के अंदरूनी इलाकों में चले जाने की चेतावनी दी है।

कार्यालय के फेसबुक पेज पर एक पोस्ट में कहा गया है कि जब तक पूरी तरह से सुरक्षित होने की घोषणा न हो जाए, तब तक लोगों को समुद्र तटों, किनारों और निचले तटीय इलाकों से दूर रहना चाहिए। USGS ने इस क्षेत्र के लिए तत्काल कोई सुनामी चेतावनी जारी नहीं की है।

टोंगा पोलिनेशिया में स्थित एक द्वीपसमूह है, जिसमें 171 द्वीप हैं और यहां की आबादी 1,00,000 से थोड़ी ज़्यादा है; इनमें से ज़्यादातर लोग मुख्य द्वीप टोंगाटापू पर रहते हैं। मंगलवार को आया भूकंप वावाऊ द्वीप समूह के ज़्यादा करीब केंद्रित था।

यह द्वीपीय देश न्यूज़ीलैंड से लगभग 1,800 किलोमीटर (1,100 मील) उत्तर-पूर्व में स्थित है और ‘पैसिफिक रिंग ऑफ़ फायर’ पर पड़ता है। यह भूकंपीय फॉल्ट (दरारों) का एक ऐसा चाप है, जहाँ दुनिया के ज़्यादातर भूकंप और ज्वालामुखी की गतिविधियाँ होती हैं। साल 2022 में ज्वालामुखी फटने से आई सुनामी में तीन लोगों की मौत हो गई थी।

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