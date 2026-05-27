Bakrid 2026: भारत में कल मनाई जाएगी ईद-उल-अज़हा, केंद्र और राज्य सरकारों ने बदला छुट्टियों का कैलेंडर

नई दिल्ली। इस साल बकरीद की सही तारीख को लेकर देश भर में बना संशय अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। यह पावन पर्व भारत के अधिकांश हिस्सों में कल यानी गुरुवार, 28 मई को पारंपरिक अकीदत और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के शाही इमाम और देश की विभिन्न प्रमुख चांद कमेटियों ने जिल हिज्जा (Dhul Hijjah) का चांद समय पर न दिखने के कारण संयुक्त रूप से यह आधिकारिक फैसला लिया है।

चांद के दीदार ने बदली तारीख

इस्लामिक चंद्र कैलेंडर के अनुसार, ईद-उल-अज़हा का त्योहार जिल हिज्जा महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। पहले इस त्यौहार को 27 मई को मनाए जाने की संभावना थी, लेकिन देश के ज्यादातर हिस्सों में रविवार शाम को चांद नजर ही नहीं आया। जिसके बाद मजहबी संस्थाओं ने सर्वसम्मति से घोषणा की कि भारत के मुख्य भूभाग में बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। वहीं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे क्षेत्रों में स्थानीय चांद देखने की परंपराओं के आधार पर आज, 27 मई को ही ईद मनाई जा रही है।

सरकार और शेयर बाजार ने बदली छुट्टियां

चांद कमेटियों की इस घोषणा के तुरंत बाद प्रशासनिक स्तर पर भी बड़े बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय द्वारा Press Information Bureau, Delhi पर जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली और नई दिल्ली स्थित सभी केंद्रीय प्रशासनिक कार्यालयों के लिए छुट्टी की तारीख को 27 मई से बदलकर 28 मई कर दिया गया है।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात और तेलंगाना सहित कई राज्य सरकारों ने भी अपने सार्वजनिक अवकाश के कैलेंडर में संशोधन किया है। पहले से घोषित 26 और 27 मई की छुट्टियों को पश्चिम बंगाल सरकार ने वापस लेते हुए अब केवल 28 मई को राजकीय अवकाश घोषित किया है। उत्तर प्रदेश में भी 27 और 28 मई दोनों दिन त्योहार के संबंध में छुट्टी देने की बात की गई है। इसके अलावा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने भी अब 28 मई (गुरुवार) को शेयर बाजार बंद रखने का एलान किया है।

कुर्बानी का दौर रहेगा जारी

गुरुवार सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की जाएगी, जिसके बाद अगले तीन दिनों (28, 29 और 30 मई) तक सुन्नत-ए-इब्राहिमी के तहत कुर्बानी का सिलसिला जारी रहेगा। बकरीद का यह त्योहार पैगंबर इब्राहिम की खुदा के प्रति अटूट बंदगी और उनके महान बलिदान की याद में मनाया जाता है। इसके लिए प्रशासन ने सभी प्रमुख शहरों में साफ-सफाई और सुरक्षा के कड़े इंतजाम सुनिश्चित किए हैं।