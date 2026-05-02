महिला-विरोधी BJP याद रखे-गुजरात के साथ पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं हर अपमान का देंगी मुंहतोड़ जवाब: राहुल गांधी

नई दिल्ली। गुजरात के भाजपा अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, इनका “नारी वंदन” का मुखौटा उतर गया है। यह सिर्फ़ शर्मनाक नहीं – यह BJP की मनुवादी, महिला-विरोधी विचारधारा का असली चेहरा है। उन्होंने आगे कहा, महिला-विरोधी BJP ये याद रखें-गुजरात के साथ पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं हर अपमान का मुंहतोड़ जवाब देंगी।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, गुजरात के भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस की हमारी महिला सांसद गेनीबेन ठाकोर जी पर अभद्र टिप्पणी की है। “नारी वंदन” का मुखौटा उतर गया। यह सिर्फ़ शर्मनाक नहीं-यह BJP की मनुवादी, महिला-विरोधी विचारधारा का असली चेहरा है।

उन्होंने आगे लिखा, ये है BJP का “नारी वंदन”? ये करेंगे महिलाओं का सशक्तिकरण? ये देंगे अधिकार? सत्ता को चुनौती देने वाली महिलाएं इन्हें बर्दाश्त नहीं-एक ही पल में इनकी विकृत मानसिकता सामने आ जाती है। और प्रधानमंत्री तो, कांग्रेस की महिला सांसदों के सवालों से घबराकर, संसद छोड़कर पहले ही भाग चुके हैं।

इसके साथ ही​ लिखा, मोदी जी ख़ुद कहते हैं, “नारी सब भूल जाती है, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती।”-मगर BJP खुद ये भूल गई। महिला-विरोधी BJP ये याद रखे- गुजरात के साथ पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं हर अपमान का मुंहतोड़ जवाब देंगी।