  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. महिला-विरोधी BJP याद रखे-गुजरात के साथ पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं हर अपमान का देंगी मुंहतोड़ जवाब: राहुल गांधी

महिला-विरोधी BJP याद रखे-गुजरात के साथ पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं हर अपमान का देंगी मुंहतोड़ जवाब: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, गुजरात के भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस की हमारी महिला सांसद गेनीबेन ठाकोर जी पर अभद्र टिप्पणी की है। “नारी वंदन” का मुखौटा उतर गया। यह सिर्फ़ शर्मनाक नहीं-यह BJP की मनुवादी, महिला-विरोधी विचारधारा का असली चेहरा है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। गुजरात के भाजपा अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, इनका “नारी वंदन” का मुखौटा उतर गया है। यह सिर्फ़ शर्मनाक नहीं – यह BJP की मनुवादी, महिला-विरोधी विचारधारा का असली चेहरा है। उन्होंने आगे कहा, महिला-विरोधी BJP ये याद रखें-गुजरात के साथ पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं हर अपमान का मुंहतोड़ जवाब देंगी।

पढ़ें :- अब हमें दूसरे ‘उप मुख्यमंत्री’ या कहें ‘प्रतीक्षारत मुख्यमंत्री’ की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है...अखिलेश यादव ने एक बार फिर साधा निशाना

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, गुजरात के भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस की हमारी महिला सांसद गेनीबेन ठाकोर जी पर अभद्र टिप्पणी की है। “नारी वंदन” का मुखौटा उतर गया। यह सिर्फ़ शर्मनाक नहीं-यह BJP की मनुवादी, महिला-विरोधी विचारधारा का असली चेहरा है।

उन्होंने आगे लिखा, ये है BJP का “नारी वंदन”? ये करेंगे महिलाओं का सशक्तिकरण? ये देंगे अधिकार? सत्ता को चुनौती देने वाली महिलाएं इन्हें बर्दाश्त नहीं-एक ही पल में इनकी विकृत मानसिकता सामने आ जाती है। और प्रधानमंत्री तो, कांग्रेस की महिला सांसदों के सवालों से घबराकर, संसद छोड़कर पहले ही भाग चुके हैं।

इसके साथ ही​ लिखा, मोदी जी ख़ुद कहते हैं, “नारी सब भूल जाती है, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती।”-मगर BJP खुद ये भूल गई। महिला-विरोधी BJP ये याद रखे- गुजरात के साथ पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं हर अपमान का मुंहतोड़ जवाब देंगी।

पढ़ें :- West Bengal Elections: पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर फिर होगी वोटिंग, 2 मई को डाले जाएंगे वोट

 

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

महिला-विरोधी BJP याद रखे-गुजरात के साथ पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं हर अपमान का देंगी मुंहतोड़ जवाब: राहुल गांधी

महिला-विरोधी BJP याद रखे-गुजरात के साथ पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं हर अपमान...

पुणे में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या, 65 साल का आरोपी गिरफ्तार; CM का आश्वासन फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मामला

पुणे में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या, 65...

छत्तीसगढ़ डी-माइनिंग ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट , DRG के तीन जवान शहीद

छत्तीसगढ़ डी-माइनिंग ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट , DRG के तीन जवान...

West Bengal Elections: मतगणना से पहले TMC कार्यकर्ताओं पर धमकाने के आरोप, सुरक्षा बल हुए तैनात

West Bengal Elections: मतगणना से पहले TMC कार्यकर्ताओं पर धमकाने के आरोप,...

AAP छोड़ते ही बढ़ी संदीप पाठक की मुश्किलें: राज्यसभा सांसद के आवास पर पहुंची पुलिस, पिछले दरवाजे से निकले

AAP छोड़ते ही बढ़ी संदीप पाठक की मुश्किलें: राज्यसभा सांसद के आवास...

त्यागराज स्टेडियम में गूंजा योग का मंत्र: 'भारत योग यात्रा' के आगाज से साधकों में भरा उत्साह

त्यागराज स्टेडियम में गूंजा योग का मंत्र: 'भारत योग यात्रा' के आगाज...