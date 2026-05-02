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क्या रोहित शर्मा खेलेंगे आज का मैच? कोच महेला जयवर्धने ने हिटमैन पर दिया बड़ा अपडेट

Rohit Sharma Fitness Update: आईपीएल की सबसे सफल दो टीमें- चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस शनिवार को एक बार फिर आमने सामने रहेंगी। इस सीजन दोनों टीमों दूसरी बार भिड़ंत होने वाली है। जहां सीएसके और एमआई के लिए हर हाल में जीतना जरूरी होगा। इस बीच, फैंस की नजरें दो महान खिलाड़ियों- रोहित शर्मा और एमएस धोनी के मैदान पर वापसी पर भी टिकी होंगी। 

By Abhimanyu 
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Rohit Sharma Fitness Update: आईपीएल की सबसे सफल दो टीमें- चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस शनिवार को एक बार फिर आमने सामने रहेंगी। इस सीजन दोनों टीमों दूसरी बार भिड़ंत होने वाली है। जहां सीएसके और एमआई के लिए हर हाल में जीतना जरूरी होगा। इस बीच, फैंस की नजरें दो महान खिलाड़ियों- रोहित शर्मा और एमएस धोनी के मैदान पर वापसी पर भी टिकी होंगी।

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हैमस्ट्रिंग की चोट से उभर रहे रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के लिए नेट्स में बैटिंग की। जिसके बाद उनकी वापसी की संभावना है, लेकिन हेड कोच महेला जयवर्धने ने बताया कि उनके खेलने के बारे में फ़ैसला मैच के दिन ही लिया जाएगा। कलाई में चोट की वजह से क्विंटन डी कॉक पिछला मैच नहीं खेल पाए थे। रयान रिकेल्टन के शतक बनाने के बाद, मुंबई इंडियंस डी कॉक की वापसी में जल्दबाज़ी नहीं करेगी।

दूसरी तरफ, एक बार फिर सीएसके के फैंस की नज़रें एमएस धोनी पर होंगी। उनके वापसी के करीब पहुंचने के संकेत मिले हैं, लेकिन क्या यह वापसी शनिवार को होगी? ये अब भी बड़ा सवाल है। मैच से 24 घंटे पहले धोनी ने नेट्स में काफी देर तक बल्लेबाजी की। स्पेनसर जॉनसन भी सीएसके के लिए अपना डेब्यू करने के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। अगर वे यह रास्ता चुनते हैं, तो अकील हुसैन को प्रशांत वीर के लिए जगह बनानी होगी।

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