विराट-हार्दिक की गैरमौजूदगी के बीच राहत की खबर, धर्मशाला पहुंचे रोहित शर्मा

अफगानिस्तान के खिलाफ 13 जून से शुरू होने वाली वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम को बड़ी राहत मिली है। चोटों के कारण विराट कोहली और हार्दिक पांड्या पहले ही टीम से बाहर हो चुके हैं, लेकिन अब रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। एनसीए में फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद रोहित धर्मशाला पहुंच चुके हैं और पहले वनडे में उनके खेलने की संभावना जताई जा रही है।

रोहित के आने से बढ़ी मजबूती

विराट और हार्दिक की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम अनुभव की कमी से जूझती नजर आ रही थी। ऐसे में रोहित शर्मा की वापसी टीम के लिए किसी राहत से कम नहीं है। कप्तान शुभमन गिल को भी मैदान पर रोहित का अनुभव और मार्गदर्शन मिलेगा। बल्लेबाजी में रोहित एक छोर संभालकर लंबी पारी खेलने की क्षमता रखते हैं, जो टीम के लिए अहम साबित हो सकती है।

हार्दिक की कमी बनेगी चुनौती

दूसरी ओर हार्दिक पांड्या की चोट टीम संतुलन के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। हार्दिक के बिना बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभाग प्रभावित हो सकते हैं। टीम प्रबंधन को संयोजन तय करने में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी।

नंबर-3 पर मुकाबला, युवा खिलाड़ियों पर नजर

सीरीज में नंबर-3 स्थान के लिए यशस्वी जायसवाल और ईशान किशन के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है। वहीं तेज गेंदबाजी विभाग में युवा प्रिंस यादव को डेब्यू का मौका मिलने की भी चर्चा है। अब सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम किस संयोजन के साथ मैदान में उतरती है।