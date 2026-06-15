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रणवीर सिंह ने खरीदी 6.36 करोड़ की लग्जरी Ferrari, मुंबई की सड़कों पर आए नजर

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि उनकी नई 6.36 करोड़ रुपये की लग्जरी Ferrari 296 GTB है..

By Harsh Gautam 
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मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि उनकी नई 6.36 करोड़ रुपये की लग्जरी Ferrari 296 GTB है। अभिनेता ने हाल ही में इस सुपरकार को अपने कार कलेक्शन में शामिल किया है। मुंबई की सड़कों पर जैसे ही रणवीर अपनी नई Ferrari के साथ नजर आए, उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे।

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जानकारी के अनुसार, Ferrari 296 GTB की कीमत करीब 6.36 करोड़ रुपये बताई जा रही है। यह कार अपनी शानदार डिजाइन, आधुनिक तकनीक और दमदार प्रदर्शन के लिए दुनियाभर में मशहूर है। मुंबई में रणवीर सिंह को इस सुपरकार को चलाते हुए देखा गया, जिसके बाद फैंस और ऑटोमोबाइल प्रेमियों के बीच इसकी खूब चर्चा होने लगी।

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में रणवीर सिंह अपनी नई Ferrari के साथ काफी खुश नजर आ रहे हैं। फैंस भी अभिनेता की नई कार को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई लोगों ने इसे बॉलीवुड सितारों की सबसे शानदार कारों में से एक बताया है।

रणवीर सिंह को महंगी और लग्जरी कारों का शौक है। उनके पास पहले से ही कई प्रीमियम और हाई-एंड वाहन मौजूद हैं। अब 6.36 करोड़ रुपये की Ferrari 296 GTB के जुड़ने से उनका कार कलेक्शन और भी खास हो गया है।

वर्कफ्रंट की बात करें तो रणवीर सिंह अपनी आगामी फिल्मों को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि फिलहाल उनकी नई फरारी ही सोशल मीडिया और मनोरंजन जगत में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अभिनेता के प्रशंसक उनकी इस नई लग्जरी खरीद को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।

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