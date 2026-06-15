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संचिता की मौत पर भड़की एक्ट्रेस ने मनोरंजन इंडस्ट्री को किया एक्सपोज, बोलीं- किसी के साथ सोओगे नहीं तो रिप्लेसमेंट तय

टीवी एक्ट्रेस संचिता उगले (TV actress Sanchita Ugle) के सुसाइड केस ने मनोरंजन इंडस्ट्री को हैरान कर दिया है। अब टीवी एक्ट्रेस आंचल खुराना (TV actress Aanchal Khurana) ने संचिता की मौत पर रिएक्ट करते हुए है। मनोरंजन इंडस्ट्री (Entertainment Industry) पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है।

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। टीवी एक्ट्रेस संचिता उगले (TV actress Sanchita Ugle) के सुसाइड केस ने मनोरंजन इंडस्ट्री को हैरान कर दिया है। अब टीवी एक्ट्रेस आंचल खुराना (TV actress Aanchal Khurana) ने संचिता की मौत पर रिएक्ट करते हुए है। मनोरंजन इंडस्ट्री (Entertainment Industry) पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि चमचमाती हुई ग्लैमर इंडस्ट्री के बीच कैसे एक्टर्स स्ट्रगल करते हैं, वो किन मुश्किलों से होकर गुजरते हैं, इसका खुलासा किया है।

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संचिता की मौत पर आंचल हुई आग बबूला

आंचल अपनी पोस्ट में इंडस्ट्री पर बरसी हैं। उन्होंने कहा कि एक और टीवी एक्ट्रेस संचिता ने सुसाइड कर लिया है। चैनल को टीआरपी चाहिए, प्रोड्यूसर को बजट बचाना है और ऑडियंस को एंटरटेनमेंट चाहिए। लेकिन कभी ये सोचा है कि एक एक्टर पर क्या गुजरती है। एक छोटी सी बात पर रिप्लेसमेंट, किसी के साथ सोओगे नहीं तो रिप्लेसमेंट, किसी से बहस कर लोगे तो रिप्लेसमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट बचाओगे तो रिप्लेसमेंट, या फिर तुम्हारे डेज काट देंगे। कभी किसी ने असल में सोचा है कि एक एक्टर पर क्या बीत रही है।

‘हर सुबह उठकर हम ऑडिशन देते हैं। फिर रात को वही रिजेक्शन के बाद सो जाते हैं। सब कहते हैं स्ट्रॉन्ग बनो लेकिन कब तक स्ट्रॉन्ग बनना है ये कोई नहीं बताता.. रही बात चैनल और प्रोड्यूसर्स की तो वो सबसे गलीच लोग होते हैं। उनको अपने प्रॉफिट, बेनिफिट से ऊपर कुछ नहीं दिखता। मेरे साथ भी हुआ है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है फिर भी वो 1000 रुपये के लिए आपको रिजेक्ट कर देंगे। या फिर आप किसी को लाइन देने या किसी के साथ कुछ करने को तैयार नहीं हैं तो आपको रिप्लेस कर देंगे।

आंचल ने एक्टर्स से अपील कर सुसाइड जैसे कदम ना उठाने की अपील की है। उनका कहना है जब कहीं कोई बात ना बने। सब खत्म लगे तो अपने घर चले जाओ। उन्होंने भी ऐसा ही किया है। वो भी डिप्रेशन और स्ट्रेस में थीं। तब कोई काम नहीं आता। आंचल ने बताया कि कैमरे पर मुस्कुराता हुआ एक्टर अंदर से काफी परेशान हो सकता है। उसकी जिंदगी में तूफान मचा होता है।

बात करें संचिता की तो, 14 जून को उन्होंने सुसाइड किया है। ऐसा कदम एक्ट्रेस ने क्यों उठाया, इसकी जांच चल रही है।संचिता की मौत ने सभी को हैरान परेशान कर दिया है।

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