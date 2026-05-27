  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. लखनऊ में रियल एस्टेट कारोबारी को बेखौफ बदमाश ने मारी गोली, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

लखनऊ में रियल एस्टेट कारोबारी को बेखौफ बदमाश ने मारी गोली, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

राजधानी लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने एक रियल एस्टेट कारोबारी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसां दीं। ये घटना कल्ली पश्चिम क्षेत्र में दोपहर 12:30 बजे के करीब हुई। पुलिस की शुरूआती जांच में कारोबारी की पहचान जौनपुरी निवासी संदीप कुमार (40) के रूप में हुई है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने एक रियल एस्टेट कारोबारी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसां दीं। ये घटना कल्ली पश्चिम क्षेत्र में दोपहर 12:30 बजे के करीब हुई। पुलिस की शुरूआती जांच में कारोबारी की पहचान जौनपुरी निवासी संदीप कुमार (40) के रूप में हुई है। गंभीर रूप से घायल संदीप को उपचार के लिए ट्रांमा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

पढ़ें :- पिछली सरकारों के पापों का गड्ढा भरने और भ्रष्टाचार के कूड़े को साफ करने में लगा समय : सीएम योगी

पुलिस ने बताया कि, संदीप कुमार मौजूदा समय पीजीआई के वृंदावन का​लिंदी पार्क के पास किराए के मकान में रहते थे और रियल एस्टेट का काम करते थे। उनका कल्ली पश्चिम इलाके में कार्यालय भी है। बताया जा रहा है कि, दोपहर वो अपने कर्मचारी के साथ कार्यालय जा रहे थे। कार्यालय पहुंचने के बाद वो कार से उतरकर फोन पर बातचीत करते हुए जा रहे थे।

इस दौरान सफेद गमछा लपटे एक युवक वहां पहुंचा और उसने एक के बाद एक संदीप को तीन गोलियां मार दी। एक गोली सीने, एक पेट और एक सिर पर लगी। संदीप को गोली मारने के बाद आरोपी अपने बाइक सवार साथी के साथ वहां से फरार हो गया। वहीं, घटनास्थल पर ही संदीप खून से लथपथ होकर गिर पड़े। वहीं, गोली चलने की आवाज सुनकर विपिन ने शोर मचाया और आसपास के लोगों से मदद मांगी। घायल संदीप को फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।

सीसीटीवी में कैद हुए हत्यारोपी
ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गयी है, जिसकी वीडियो बेहद ही खौफनाक है। पुलिस अब इस वीडियो की मदद से आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश में जुट गयी है। इसके साथ ही, सर्विलांस की भी मदद पुलिस ले रही है।

 

पढ़ें :- ऊर्जा संकट के इस दौर में हमारा दायित्व है हम किसी के बहकावे में न आएं और अफवाहों से बचें: सीएम योगी

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

लखनऊ में रियल एस्टेट कारोबारी को बेखौफ बदमाश ने मारी गोली, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

लखनऊ में रियल एस्टेट कारोबारी को बेखौफ बदमाश ने मारी गोली, सीसीटीवी...

दिल्ली, यूपी सहित कई राज्यों में कल से आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, झुलसाती गर्मी से मिलेगी राहत

दिल्ली, यूपी सहित कई राज्यों में कल से आंधी, बारिश और ओलावृष्टि...

सीएम योगी ने सपा राज में 'तारों पर कपड़े सुखाने' का मारा ताना, तो अखिलेश का पलटवार, बोले-भाजपा में अब करेंट नहीं रहा

सीएम योगी ने सपा राज में 'तारों पर कपड़े सुखाने' का मारा...

CBSE परीक्षा परिणाम में हुई भयंकर हेर-फेर से देश के लाखों बच्चे और उनके माता-पिता सदमे में : राहुल गांधी

CBSE परीक्षा परिणाम में हुई भयंकर हेर-फेर से देश के लाखों बच्चे...

भलुअनी:परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभागी हुए सम्मानित

भलुअनी:परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभागी हुए सम्मानित

Kanpur Dehat News : जिला बार एसोसिएशन कार्यकारिणी की बैठक सम्पन्न, लिये गये ये निर्णय

Kanpur Dehat News : जिला बार एसोसिएशन कार्यकारिणी की बैठक सम्पन्न, लिये...