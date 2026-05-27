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गर्मी तो झेल लेंगे, पर भाजपा प्रायोजित महंगाई की आग से आम जनता के छूट रहे पसीने: खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष म​ल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, गर्मी तो झेल लेंगे, पर भाजपा प्रायोजित महंगाई की आग से आम जनता के पसीने छूट रहे हैं। अपनी सरकार की लूट पर भी कभी कुछ बोलिए, मोदी जी?

By शिव मौर्या 
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नई दिल्ली। देश में भीषण गर्मी से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भीषण गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने देशवासियों से सावधानी बरतने की अपील की। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि, महंगाई की आग से आम जनता के पसीने छूट रहे हैं।

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कांग्रेस अध्यक्ष म​ल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, गर्मी तो झेल लेंगे, पर भाजपा प्रायोजित महंगाई की आग से आम जनता के पसीने छूट रहे हैं। अपनी सरकार की लूट पर भी कभी कुछ बोलिए, मोदी जी?

बता दें कि, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, देश के अलग-अलग हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही दैनिक जीवन में गर्मी से होने वाली कई कठिनाइयां भी बढ़ रही हैं। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि जितनी अधिक सावधानी बरत सकें, अवश्य बरतें। कृपया स्वयं को हाइड्रेटेड रखें, घर से बाहर निकलते समय पानी साथ रखें।

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उन्होंने आगे लिखा, ऐसे मौसम में आपकी संवेदनशीलता भी बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। यदि संभव हो, तो किसी प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी अवश्य दें। मैं ऐसे लोगों की सराहना भी करूँगा जो अपने घरों के और दुकानों के बाहर मटके में जल रखते हैं ताकि कोई भी उनसे पानी पी सके।

डीजल-पेट्रोल के दाम बढ़े दाम
बता दें कि, बीते कुछ दिनों में देश में डीजल-पेट्रोल के दाम चार बार बढ़े हैं। करीब आठ रुपये तक डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोत्तरी हो चुकी है। डीजल-पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण सब्जी से लेकर अन्य सामानों के दाम पर असर हुआ है, जिसके कारण लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है।

 

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