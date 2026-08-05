Video-बेसहारा गाय पर पालतू कुत्तों से हमला कराने का आरोप, सपा के पूर्व कोषाध्यक्ष कैश खान पर केस दर्ज, CCTV फुटेज के बाद बढ़ा विवाद

कन्नौज। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में समाजवादी पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष कैश खान के खिलाफ पशु क्रूरता के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक बेसहारा गाय पर अपने पालतू कुत्तों से हमला करवाया। घटना का कथित CCTV वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कैश खान और उनके सहयोगी जमील खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

यह घटना कन्नौज शहर के बालापीर इलाके की बताई जा रही है। शिकायतकर्ता अदील खान के अनुसार, 23 जून की सुबह सड़क पर घूम रही एक गाय को कथित तौर पर घेर लिया गया। आरोप है कि इसके बाद पालतू कुत्तों को गाय की ओर छोड़ दिया गया। हमले में गाय के गंभीर रूप से घायल होने की बात कही गई है। शिकायतकर्ता का दावा है कि पूरी घटना आसपास लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। कथित फुटेज सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। पुलिस अब वीडियो की जांच के साथ अन्य साक्ष्यों को भी खंगाल रही है।

शिकायत में यह आरोप भी लगाया गया है कि घायल गाय को बाद में एक गेस्ट हाउस परिसर में बंद कर दिया गया। गेस्ट हाउस को लेकर भी कुछ गंभीर दावे किए गए हैं हालांकि पुलिस ने इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है। बताया जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर कार्रवाई न होने के बाद शिकायत पुलिस अधीक्षक तक पहुंची। इसके बाद एसपी के निर्देश पर सदर कोतवाली पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं में FIR दर्ज की।

कैश खान कन्नौज की राजनीति में चर्चित चेहरा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। उनके खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज होने और बीते वर्ष जिला बदर की कार्रवाई किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट : कल्पना पांडेय