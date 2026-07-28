  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन पर लगी रोक: मायावती ने फैसले का किया स्वागत, कहा-तोड़फोड़ की बजाए छात्रों के हित को ध्यान में रखें

जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन पर लगी रोक: मायावती ने फैसले का किया स्वागत, कहा-तोड़फोड़ की बजाए छात्रों के हित को ध्यान में रखें

बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, यूपी के ज़िला रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आज़म ख़ान के पारिवारिक ट्रस्ट द्वारा स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद अली जौहर के नाम पर स्थापित यूनिवर्सिटी की 38 शिक्षण इमारतों को, उसका स्वीकृत नक्शा आदि के अभाव में, ध्वस्त करने की रामपुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई पर अब रोक लगाने का फैसला उचित व स्वागत योग्य है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर चलने वाले बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी गयी है। रामपुर विकास प्राधिकरण की ओर से 38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने रोक लगाई है। इसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती की प्र​तिक्रिया आई है। उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है।

पढ़ें :- आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक, मुरादाबाद कमिश्नर ने लगाई रोक

बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, यूपी के ज़िला रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आज़म ख़ान के पारिवारिक ट्रस्ट द्वारा स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद अली जौहर के नाम पर स्थापित यूनिवर्सिटी की 38 शिक्षण इमारतों को, उसका स्वीकृत नक्शा आदि के अभाव में, ध्वस्त करने की रामपुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई पर अब रोक लगाने का फैसला उचित व स्वागत योग्य है।

पढ़ें :- जौहर यूनिवर्सिटी मामले में पूर्व सपा सांसद डॉ एसटी हसन का बड़ा बयान, सपा सरकार में 4 मुख्यमंत्री में आजम खा भी थे, आज़म खान ने यूनिवर्सिटी को वैलिड क्यों नही कराया, ये उनकी भूल है

उन्होंने आगे लिखा, वैसे केवल जौहर विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर अन्य और भी शिक्षण संस्थायें हैं जो अपने निर्माण आदि में सरकारी नियमों आदि का सही से अनुपालन नहीं कर पाये हैं, तो उन पर भी बुलडोजर चलाकर तोड़ने की सख़्ती करने के बजाय, सरकार को उन सबको सही व नियमित कराने के सम्बंध में ज़रूरी कार्रवाई करने की नीति अपनानी चाहिये, ताकि वहां शिक्षा हासिल करने वाले सभी छात्र-छात्राओं का जीवन किसी भी प्रकार से प्रभावित ना होने पाये। उम्मीद है कि सरकार बीएसपी. की इस जनहितैषी सलाह पर ज़रूर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IPS Transfers: यूपी में 15 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले, तरुण गाबा बने लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर

IPS Transfers: यूपी में 15 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले, तरुण गाबा...

10 साल में 152 पेपर लीक, 7.5 करोड़ छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़, ये आंकड़े नहीं ,युवाओं के लिए मौकों के बंद होते दरवाजों की दास्तां है : राहुल गांधी

10 साल में 152 पेपर लीक, 7.5 करोड़ छात्रों की जिंदगी से...

जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन पर लगी रोक: मायावती ने फैसले का किया स्वागत, कहा-तोड़फोड़ की बजाए छात्रों के हित को ध्यान में रखें

जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन पर लगी रोक: मायावती ने फैसले का...

शासन की बेरुखी से कैंसर संस्थान के 12 विभागों पर लगा ताला, फैकल्टी के 88 पद हैं खाली, इलाज में छाया संकट

शासन की बेरुखी से कैंसर संस्थान के 12 विभागों पर लगा ताला,...

UP की ब्यूरोक्रेसी में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, लंबे समय से जमे अफसरों की होगी छुट्टी

UP की ब्यूरोक्रेसी में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, लंबे समय...

आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक, मुरादाबाद कमिश्नर ने लगाई रोक

आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई...