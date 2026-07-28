IPS Transfers: यूपी में 15 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले, तरुण गाबा बने लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर

IPS Transfers: उत्तर प्रदेश में 15 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। इसमें अशोक मुथा जैन को डीजी फायर सर्विस बनाया गया है। इसके साथ ही, अमरेंद्र सेंगर डीजी इंटेलिजेंस और तरुण गाबा को लखनऊ का नया सीपी बनाया गया है। वहीं, पीयूष मोर्डिया को सीपी प्रयागराज, रामकुमार एडीजी गोरखपुर जोन, नवीन अरोड़ा एडीजी जोन वाराणसी, भगवान स्वरूप एडीजी तकनीकी सेवा, डॉक्टर संजीव गुप्ता ADG लॉजिस्टिक्स और

धर्मवीर आईजी PAC पूर्वी जोन बनाए गए हैं।