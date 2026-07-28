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10 साल में 152 पेपर लीक, 7.5 करोड़ छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़, ये आंकड़े नहीं ,युवाओं के लिए मौकों के बंद होते दरवाजों की दास्तां है : राहुल गांधी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि 10 साल में 152 पेपर लीक 7.5 करोड़ छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नहीं हैं, युवाओं के लिए मौकों के बंद होते दरवाज़ों की दास्तां है। राहुल गांधी ने कहा कि इससे किसी का कीमती वक्त छिनता है।

By santosh singh 
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नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि 10 साल में 152 पेपर लीक 7.5 करोड़ छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नहीं हैं, युवाओं के लिए मौकों के बंद होते दरवाज़ों की दास्तां है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि इससे किसी का कीमती वक्त छिनता है। किसी परिवार की बचत खत्म होती है। किसी छात्र की उम्मीद टूट जाती है।

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उन्होंने कहा कि चंद लोग बैठ कर एक टूटे हुए सिस्टम का फायदा उठाते हैं और इसकी कीमत देश के करोड़ों छात्र चुकाते हैं। यही सच्चाई है।

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