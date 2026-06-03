Asia richest person list: अमीरों की रेस में मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ा 43 साल का ‘टिकटॉक बॉय’ Zhang Yiming

नई दिल्ली। एशिया के दौलतमंद लोगों की लिस्ट में अब भारत के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) तीसरे पायदान पर आ गए हैं। उन्हें मात दी है एक युवा कारोबारी झांग यिमिंग (Zhang Yiming) ने जो टेक कंपनी बाइटडांस लिमिटेड के मालिक हैं। दरअसल, उन​की कंपनी के वैल्युएशन में बढ़ोतरी के बाद, झांग यिमिंग ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। हांलाकि, अभी भी गौतम अदाणी का जलवा पहले नम्बर पर कायम है।

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, झांग की कुल संपत्ति बढ़कर 92.8 (88,86,72,28,80,000 रुपये)अरब डॉलर हो गई है, जिसकी वजह से उनकी स्थिती चीन के सबसे धनी व्यक्ति के रूप में और भी मजबूत हो गई है। बाइट डांस के को-फाउंडर की नेटवर्थ मार्च 2019 में 13 अरब डॉलर थी। लेकिन, ब्लूमबर्ग की वैल्थ एनालिसिस शुरू करने के बाद से झांग की संपती सात गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है।

कौन है झांग यिमिंग?

झांग यिमिंग, चीन के सबसे अमीर नागरीक हैं। इस युवा उद्योगपति ने साल 2012 में चीन की राजधानी बीजिंग के एक छोटे से अपार्टमेंट से बाइटडांस की शुरुआत की थी। उनका पहला सबसे सफल प्रोडक्ट बेस्ड न्यूज़ एग्रीगेटर ऐप Toutiao था। इसके बाद उन्होंने शॉर्ट-वीडियो मार्केट पर फोकस करते हुए टिकटॉक या डॉयिन लॉन्च किया, जिसे विश्व भर में बड़ी पहचान मिली।

कैसे बढ़ी झांग यिमिंग की नेटवर्थ?

बाइटडांस के फाउंडर, झांग यिमिंग की कंपनी वीडियो ऐप टिकटॉक और उसके एआई चैटबॉट डौबाओ, 30 करोड़ से ज्यादा मंथली यूजर्स को अपनी ओर आकर्षित करते हुए जैसे ही चीन का सबसे लोकप्रिय चैटबॉट बना, वैसे ही इस सफलता के बीच उनके नेटवर्थ में भारी उछाल देखने को मिला।

तीसरे नंबर पर अंबानी, पहले पर अदाणी

ब्लूमबर्ग सूचकांक के अनुसार, मुकेश अंबानी 86.9 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ एशिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। वहीं गौतम अडानी 117.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने रहे।

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि चीन की सबसे चर्चित टेक कंपनी बाइटडांस है। फिलहाल कंपनी डौबाओ की सफलता के चलते सदस्यता शुल्क लेने की तैयारी कर रही है। लेकिन यह ऐसे देश में दुर्लभ है जहां उपयोगकर्ता ऑनलाइन सेवाओं के लिए भुगतान करने को तैयार नहीं हैं। हांलाकि इस कंपनी को बहुत लंबे समय से सार्वजनिक पेशकश (Initial Public Offering) के लिए मुख्य दावेदार माना जा रहा है।