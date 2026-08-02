Video Viral : रोडवेज बस को कपल ने बना लिया OYO, सोशल मीडिया पर लोगों ने जताई नाराज़गी

ideo Viral : सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे रोडवेज बस के अंदर का बताया जा रहा है। वीडियो को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और लोग सार्वजनिक परिवहन में अनुशासन तथा मर्यादा बनाए रखने की बात कर रहे हैं। पता नहीं लोग कितने अश्लील होते जा रहे हैं, रोडवेज बस को ही OYO बना लिया शर्म भी नहीं आती है।
Video Viral : सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे रोडवेज बस के अंदर का बताया जा रहा है। वीडियो को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और लोग सार्वजनिक परिवहन में अनुशासन तथा मर्यादा बनाए रखने की बात कर रहे हैं। पता नहीं लोग कितने अश्लील होते जा रहे हैं, रोडवेज बस को ही OYO बना लिया शर्म भी नहीं आती है। ऐसे लोगों को क्या ही कहा जाए?
वायरल वीडियो में दिख रहे लोगों के व्यवहार को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स नाराज़गी जता रहे हैं। उनका कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह का आचरण न केवल अन्य यात्रियों के लिए असहज स्थिति पैदा करता है, बल्कि सामाजिक मर्यादाओं के भी विपरीत है।
पता नहीं लोग कितने अश्लील होते जा रहे हैं दिन व दिन, एक रोडवेज बस का वीडियो वायरल हो रहा है।
रोडवेज बस को ही OYO बना लिया शर्म भी नहीं आती है।
ऐसे लोगों को क्या ही कहा जाए? pic.twitter.com/aoHOnz3rrL
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— Anuj Agnihotri Swatntra (@swatntra_anuj) August 2, 2026
हालांकि, वायरल वीडियो की सत्यता, स्थान और समय की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि संबंधित वीडियो किस रोडवेज बस का है और घटना कब की है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी वायरल वीडियो के आधार पर बिना आधिकारिक पुष्टि के निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। यदि सार्वजनिक स्थानों पर नियमों का उल्लंघन होता है, तो संबंधित परिवहन विभाग और प्रशासन आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं।