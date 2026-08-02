  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. सपा विधायक आशुतोष मौर्य उर्फ राजू सड़क हादसे में घायल, बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे के समीप कारों की भिड़ंत

सपा विधायक आशुतोष मौर्य उर्फ राजू सड़क हादसे में घायल, बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे के समीप कारों की भिड़ंत

यूपी के बदायूं जिले के बिसौली ​विधानसभा सीट (Bisauli Assembly Constituency) से समाजवादी पार्टी के विधायक आशुतोष मौर्य उर्फ राजू (MLA Ashutosh Maurya (alias Raju) रविवार को सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। वह एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बगरैन जा रहे थे।

By santosh singh 
Updated Date

बदायूं। यूपी के बदायूं जिले के बिसौली ​विधानसभा सीट (Bisauli Assembly Constituency) से समाजवादी पार्टी के विधायक आशुतोष मौर्य उर्फ राजू (MLA Ashutosh Maurya alias Raju) रविवार को सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। वह एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बगरैन जा रहे थे। गंगा एक्सप्रेसवे (Ganga Expressway) के समीप बिसौली मार्ग (Bisauli Road) पर उनकी कार सामने आ रही दूसरी कार से भिड़ गई। हादसे में विधायक समेत चार लोग घायल हो गए।

पढ़ें :- प्रमोद तिवारी, बोले-राम मंदिर पूजा के दौरान मोदी जी की सीता कहां थीं? उनके इस बयान से गरमाया देश का राजनीतिक माहौल

हादसा वजीरगंज थाना क्षेत्र में गांव बनकोटा के पास गंगा एक्सप्रेसवे के निकट हुआ। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों के गाड़ियों के एयरबैग खुल गए। इसकी वजह से किसी को ज्यादा चोटें नहीं। हादसे में विधायक आशुतोष मौर्य, उनके चालक मुकेश यादव और गनर देव सिंह को मामूली चोटें आईं। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को घर भेज दिया। विधायक गांव बगरैन में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम एवं कलश यात्रा में शामिल होने जा रहे थे।

बैंक कैशियर भी घायल

दूसरी गाड़ी में सवार अरविंद कुमार मिश्रा कैशियर जिला सहकारी बैंक आसफपुर, शिव कुमार मौर्य कैशियर बिसौली, धर्मेंद कुमार सिंह कैशियर सहसवान और राहुल कुमार बदायूं में गुरू पूजन कार्यक्रम जा रहे थे। इसमें अरविंद कुमार मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सीएचसी पर उपचार कराने के बाद परिजन चंदौसी ले गए। उधर, हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में विधायक के समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। दुर्घटना के कारण कुछ देर के लिए मार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सामान्य कराया।

सीओ बिसौली अंशुमान श्रीवास्तव (CO Bisauli Anshuman Srivastava) ने बताया कि विधायक आशुतोष मौर्य (MLA Ashutosh Maurya) की गाड़ी सड़क दुर्घटना का शिकार हुई थी। उन्हें, उनके गनर और चालक को मामूली चोटें आई हैं। दूसरी गाड़ी में अरविंद मिश्रा घायल हुए। प्राथमिक उपचार के बाद सभी सुरक्षित हैं। मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पढ़ें :- चार दिन की विधानसभा सत्र पर अखिलेश यादव का तंज, कहा-BJP सरकार भी अब चार दिन की है बची

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सपा विधायक आशुतोष मौर्य उर्फ राजू सड़क हादसे में घायल, बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे के समीप कारों की भिड़ंत

सपा विधायक आशुतोष मौर्य उर्फ राजू सड़क हादसे में घायल, बदायूं में...

चार दिन की विधानसभा सत्र पर अखिलेश यादव का तंज, कहा-BJP सरकार भी अब चार दिन की है बची

चार दिन की विधानसभा सत्र पर अखिलेश यादव का तंज, कहा-BJP सरकार...

UP विधानमंडल सत्र: सदन के शांतिपूर्ण संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन

UP विधानमंडल सत्र: सदन के शांतिपूर्ण संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक का...

ये बिना KYC वाले लोग कहीं आपके आस-पड़ोस के किसी घर में प्रवास-वास न कर रहे हों...अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर कर साधा निशाना

ये बिना KYC वाले लोग कहीं आपके आस-पड़ोस के किसी घर में...

UP News: 35 अधिकारियों की जॉइनिंग NOC में फंसी, समग्र शिक्षा ने 14 अगस्त तक दिया अंतिम मौका

UP News: 35 अधिकारियों की जॉइनिंग NOC में फंसी, समग्र शिक्षा ने...

मायावती का बड़ा एक्शन, पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ और रणधीर बेनीवाल को बसपा से किया निष्कासित

मायावती का बड़ा एक्शन, पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ और रणधीर बेनीवाल को...