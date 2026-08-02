Vivo S सीरीज कर रही कमबैक, भारत में इस दिन है लॉन्चिंग

कई हफ़्तों की अफ़वाहों और लीक के बाद, Vivo ने आधिकारिक तौर पर कन्फर्म किया है कि वह भारत में अपनी S-सीरीज़ के स्मार्टफ़ोन वापस ला रहा है।
Vivo S Series : कई हफ़्तों की अफ़वाहों और लीक के बाद, Vivo ने आधिकारिक तौर पर कन्फर्म किया है कि वह भारत में अपनी S-सीरीज़ के स्मार्टफ़ोन वापस ला रहा है। Vivo S2 देश में 6 अगस्त को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। यह उस लाइनअप की वापसी है जो आखिरी बार 2019 में Vivo S1 सीरीज़ के साथ और फिर 2020 में दो और मॉडल्स के साथ भारत में आई थी।
टीजर जारी
Vivo S2 को ऑफिशियल टीजर जारी हो चुका है। लॉन्च की तारीख के साथ-साथ, Vivo ने फ़ोन का डिज़ाइन भी दिखाया है, जिससे इसके आने वाले अपर मिड-रेंज, डिज़ाइन-फ़ोकस्ड स्मार्टफ़ोन के बारे में अब तक की सबसे साफ़ झलक मिलती है।
डिस्प्ले साइज
टीजर पोस्टर से डिजाइन, कैमरा और कर्व्ड डिस्प्ले पैनल का पता चलता है। कंपनी ने पोस्ट में लिखा है कि Vivo S2 माय न्यू स्टोरी और नीचे 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। ऑफिशियल लॉन्चिंग के साथ ही डिस्प्ले साइज का खुलासा किया जाएगा।
स्पेसिफिकेशन्स
हालांकि Vivo ने अभी तक इसके स्पेसिफिकेशन्स के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया है, लेकिन पहले आई लीक जानकारी से पता चलता है कि Vivo S2 में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.83-इंच का 1.5K कर्व्ड डिस्प्ले और MediaTek Dimensity 7360-Turbo चिपसेट हो सकता है।
फ़ास्ट चार्जिंग
कहा जा रहा है कि इस फ़ोन में 44W फ़ास्ट चार्जिंग के साथ 7,050mAh की बैटरी और IP68 व IP69 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग भी होगी। कैमरे की बात करें तो लीक से पता चलता है कि इसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर, 2MP का सेकेंडरी कैमरा और 32MP का फ्रंट कैमरा हो सकता है। पहले आए प्रमोशनल मटीरियल में फ्रंट और रियर, दोनों कैमरों से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट की भी जानकारी दी गई थी।