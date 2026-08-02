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Viral Video : स्कूल यूनिफॉर्म में बॉयफ्रेंड के साथ नाले में अश्लील हरकत करते पकड़ी गई छात्रा, सोशल मीडिया पर बना चर्चा का विषय

Viral Video : एक कथित वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। वीडियो में स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक युवक और छात्रा को स्कूल समय के दौरान सुनसान स्थान पर देखा जा रहा है। वीडियो बनाने वाला व्यक्ति उनसे सवाल-जवाब करता है और उनके अभिभावकों से बात कराने की बात कहता है।

By santosh singh 
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Viral Video : एक कथित वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। वीडियो में स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक युवक और छात्रा को स्कूल समय के दौरान सुनसान स्थान पर देखा जा रहा है। वीडियो बनाने वाला व्यक्ति उनसे सवाल-जवाब करता है और उनके अभिभावकों से बात कराने की बात कहता है।

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वीडियो में युवक-छात्रा दावा करते हैं कि  कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। पूछताछ के दौरान वे यह भी कहते हैं कि उनके परिवार को उनकी दोस्ती की जानकारी है और भविष्य में वे शादी करने वाले हैं। हालांकि, जब उनसे घरवालों का संपर्क नंबर मांगा जाता है तो वे स्पष्ट जानकारी देने से बचते हुए दिखाई देते हैं।

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यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग इसे बच्चों की सुरक्षा, अभिभावकों की निगरानी और स्कूल अनुशासन से जोड़कर अपनी-अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि किसी वायरल वीडियो के आधार पर बिना पूरी जानकारी के निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए और न ही संबंधित छात्रों की पहचान सार्वजनिक की जानी चाहिए।

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो कब और किस स्थान का है। वीडियो में किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे मामलों में तथ्यों की पुष्टि होने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचना चाहिए।

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