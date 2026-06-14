ओपो 200MP सेंसर वाला पॉकेट हैंडहेल्ड गिम्बल कैमरे की रहा टेस्टिंग, कई डिटेल्स आयी सामने

OPPO Pocket Handheld Gimbal Camera : पिछले महीने मई में लीक से पता चला था कि Vivo 200MP सेंसर वाले एक हैंडहेल्ड गिम्बल कैमरे पर काम कर रहा है, जिसे Vivo Pocket कहा जा रहा है। इसको लेकर सामने आए ताजा अपडेट के अनुसार, OPPO ने अपने ‘OPPO Pocket’ (जो Vivo Pocket जैसा ही है) की टेस्टिंग शुरू कर दी है। उन्होंने यह भी बताया कि Vivo के आने वाले डिवाइस की तरह ही, OPPO के हैंडहेल्ड गिम्बल कैमरे में भी 200MP का सेंसर इस्तेमाल किया जा रहा है।

चीनी टिपस्टर ‘स्मार्ट पिकाचू’ ने खुलासा किया है कि इस आने वाले प्रोडक्ट को एडवांस्ड इमेजिंग फीचर्स के साथ बनाया जा रहा है। इसे इस साल की दूसरी छमाही में लॉन्च किया जा सकता है, जो Vivo Pocket के लॉन्च होने के अनुमानित समय के जैसा ही है। टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन’ की हालिया जानकारी के अनुसार, मौजूदा Vivo Pocket प्रोटोटाइप में 1/1.1-इंच का 200MP LYT901 सेंसर और एक अच्छा प्रोसेसर होने की बात कही जा रही है। इस डिवाइस को मोबाइल इमेजिंग जैसे हार्डवेयर अप्रोच के साथ डिज़ाइन किया जा रहा है।

इससे पहले डिजिटल चैट स्टेशन ने बताया था कि OPPO इसी तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और इसे इस साल के आखिर तक लॉन्च कर सकता है; यह बात नई जानकारी से और भी पुख्ता होती है। डिज़ाइन की बात करें तो, Vivo Pocket की पेटेंट फाइलों से पहले ही DJI Pocket 4 गिम्बल कैमरे जैसा डिज़ाइन सामने आ चुका है। हालांकि OPPO का बयान अभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है, लेकिन यह भी मोबाइल-स्टाइल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर फोकस करने वाले एक कॉम्पैक्ट हैंडहेल्ड इमेजिंग डिवाइस के तौर पर आ सकता है।

चूंकि दो टिपस्टर्स ने अब यह बताया है कि OPPO भी इसी तरह के डिवाइस पर काम कर रहा है, इसलिए आने वाले दिनों में चर्चा में चल रहे OPPO Pocket के बारे में और जानकारी मिलने की उम्मीद की जा सकती है।