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IND vs SL Test Day 4 Live : लड़खड़ाई भारत की दूसरी पारी, लंच ब्रेक तक 116 रन पर चार विकेट गिरे

IND vs SL Test Day 4 Live : गाले टेस्ट की पहली पारी में 178 रनों की बढ़त हासिल करने के बाद भारत की दूसरी पारी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। चौथे दिन बल्लेबाजी करने भारतीय टीम ने लंच ब्रेक तक सिर्फ 116 रनों पर चार अहम विकेट गंवा दिये हैं। अब ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल पर बड़ी होगी। फिलहाल, भारत ने 294 रनों की बढ़त बना ली है।

By Abhimanyu 
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IND vs SL Test Day 4 Live : गाले टेस्ट की पहली पारी में 178 रनों की बढ़त हासिल करने के बाद भारत की दूसरी पारी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। चौथे दिन बल्लेबाजी करने भारतीय टीम ने लंच ब्रेक तक सिर्फ 116 रनों पर चार अहम विकेट गंवा दिये हैं। अब ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल पर बड़ी होगी। फिलहाल, भारत ने 294 रनों की बढ़त बना ली है।

पढ़ें :- IND vs SL Test Live : भारत की दूसरी पारी 193 रनों पर सिमटी, श्रीलंका को मिला 372 रन का विशाल लक्ष्य

श्रीलंका बनाम भारत पहले टेस्ट के चौथे दिन की सुबह का सेशन काफी रोमांचक रही। दिन के पहले ही ओवर में असिथा की गेंद पर कट शॉट खेलने की कोशिश में जायसवाल बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद KL और DDP क्रीज़ पर साथ आए। इन दोनों ने पहली पारी में 162 रन की साझेदारी की थी और आज भी 65 रन जोड़े। उन्होंने तेज़ी से रन भी बनाए। श्रीलंका ने बहुत ज़्यादा डिफेंसिव खेल नहीं दिखाया और इसका नतीजा यह हुआ कि उन्हें कुछ विकेट मिल गए। केएल हवा में शॉट खेलते हुए आउट हुए और गिल स्वीप शॉट खेलने में नाकाम रहे। दोनों को प्रभात जयसूर्या ने आउट किया।

पडिक्कल ने पहली पारी की तरह ही शानदार बैटिंग की, लेकिन सेशन के आखिरी से ठीक पहले वाले ओवर में केशरा नुवानथा ने उन्हें LBW आउट कर दिया। इस सेशन में 29 ओवर हुए और भारत ने 4 विकेट पर 116 रन बनाए। पंत 21 और जुरेल 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। वे किस स्कोर तक पहुँचना चाहते हैं? क्या ब्रेक के बाद वे और आक्रामक बैटिंग करेंगे? यह देखना दिलचस्प होगा।

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