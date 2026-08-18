  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Third Mangala Gauri Vrat : सावन तीसरा मंगला गौरी व्रत आज, कुंडली में मंगल दोष को कम करने में सहायक

Third Mangala Gauri Vrat : सावन तीसरा मंगला गौरी व्रत आज, कुंडली में मंगल दोष को कम करने में सहायक

सनातन धर्म में सावन माह का विशेष महत्व हैै। इस माह में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा का विशेष वि​धान है। सावन में आने वाले हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। आज 18 अगस्त को तीसरा मंगला गौरी व्रत है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Third Mangala Gauri Vrat :  सनातन धर्म में सावन माह का विशेष महत्व हैै। इस माह में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा का विशेष वि​धान है। सावन में आने वाले हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। आज 18 अगस्त को तीसरा मंगला गौरी व्रत है। सुखमय दांपत्य जीवन के लिए इस दिन सुहागिन महिलाएं माता गौरी की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करती है।

पढ़ें :- 18 अगस्त 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों का आज व्यापार और नौकरी दोनों में संतुलन बनाकर चलना लाभकारी रहेगा

मां गौरी की पूजा में माता को सुहाग की सामग्री, फूल, फल और अन्य चीजें अर्पित की जाती हैं। मान्यता के अनुसार, माता गौरी को श्रद्धा से याद करने और व्रत रखने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है।

ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, यह व्रत कुंडली में मंगल ग्रह के अशुभ प्रभावों या मंगल दोष को कम करने में सहायक माना जाता है।

माता गौरी शक्ति और सृजन का रूप हैं। उनकी आराधना से भक्तों में संयम, धैर्य, सकारात्मक ऊर्जा और आत्मबल का विकास होता है।

पढ़ें :- India's famous Naga temples : भारत के प्रसिद्ध नाग मंदिर जहां होती है नाग देवता की पूजा, दर्शन से सर्प दोष से मिलती है मुक्ति
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Third Mangala Gauri Vrat : सावन तीसरा मंगला गौरी व्रत आज, कुंडली में मंगल दोष को कम करने में सहायक

Third Mangala Gauri Vrat : सावन तीसरा मंगला गौरी व्रत आज, कुंडली...

18 अगस्त 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों का आज व्यापार और नौकरी दोनों में संतुलन बनाकर चलना लाभकारी रहेगा

18 अगस्त 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों का आज व्यापार...

India's famous Naga temples : भारत के प्रसिद्ध नाग मंदिर जहां होती है नाग देवता की पूजा, दर्शन से सर्प दोष से मिलती है मुक्ति

India's famous Naga temples : भारत के प्रसिद्ध नाग मंदिर जहां होती...

IIT Kanpur students Kanwar Yatra : आईआईटी कानपुर के छात्रों और शिक्षकों ने निकाली कांवड़ यात्रा, सरसैया घाट से गंगाजल लाकर किया जलाभिषेक

IIT Kanpur students Kanwar Yatra : आईआईटी कानपुर के छात्रों और शिक्षकों...

सावन के पवित्र महीने में नहाने के पानी में मिलाएं 4 चीजें, दूर होगी दरिद्रता, चमकेगी किस्मत

सावन के पवित्र महीने में नहाने के पानी में मिलाएं 4 चीजें,...

Nag Panchami Special : शिव, शेष, वासुकी और तक्षक की ही है सृष्टि, नाग पंचमी पर नागदेव का करेंदर्शन

Nag Panchami Special : शिव, शेष, वासुकी और तक्षक की ही है...