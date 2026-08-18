सादे कपड़ों में आए पुलिसकर्मियों ने AAP विधायक कुलदीप कुमार को किया किडनैप : सौरभ भारद्वाज

Delhi Politics : आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। दिल्ली की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का दावा है कि पुलिसकर्मी सादे कपड़े में आए थे और वह आप विधायक कुलदीप कुमार को एक “अज्ञात जगह” पर ले गए। विधायक उन सफाई कर्मचारियों का समर्थन कर रहे थे जो कर्मचारी के परिवार के लिए मुआवज़े की मांग कर रहे थे और पुलिस हाल ही में मरे एक सफाई कर्मचारी के परिवार पर अंतिम संस्कार करने का दबाव बना रही थी।

दिल्ली के पूर्व मंत्री और राज्य की आप इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को एक पोस्ट में कहा, “आज सुबह 4 बजे, सादे कपड़ों में करीब 20 पुलिसकर्मी आए और AAP विधायक कुलदीप कुमार को अगवा कर लिया। वह सफाई कर्मचारियों की आवाज़ उठा रहे थे और उनके परिवार के लिए मुआवज़े की मांग कर रहे थे। उन्होंने मांग की थी कि CM रेखा गुप्ता परिवार से मिलें, लेकिन प्रदर्शनकारियों से मिलने के बजाय, वे विधायक कुलदीप कुमार को किसी अज्ञात जगह ले गए हैं।” भारद्वाज ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस “मृत सफाई कर्मचारी का ज़बरदस्ती अंतिम संस्कार कर रही थी”।

भारद्वाज ने कहा कि सफ़ाई कर्मचारी की हत्या के बाद, हज़ारों सफ़ाई कर्मचारी दो दिनों से विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे और 1 करोड़ रुपये के मुआवज़े की मांग कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस अब शव को अस्पताल से कर्मचारी के घर ले आई है। दिल्ली भर के सैकड़ों सफ़ाई कर्मचारियों और ऑटो-टिपर ड्राइवरों ने सोमवार को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में विरोध-प्रदर्शन किया। यह विरोध कल्याणपुरी में ड्यूटी पर तैनात सफ़ाई कर्मचारी अनिल की हत्या के कारण किया गया था। उन्होंने 1 करोड़ रुपये के मुआवज़े और परिवार के किसी सदस्य के लिए पक्की सरकारी नौकरी की मांग की। फिलहाल, दिल्ली पुलिस की ओर से इस पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।