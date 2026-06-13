iPhone 17 Pro Max पर बंपर ऑफर! , इतना तक सस्ता मिल रहा फोन,जानें डील

iPhone 17 Pro Max : अगर आप iPhone 17 Pro Max खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। Apple का यह Premium smartphone अब लॉन्च कीमत से काफी कम दाम में उपलब्ध है। खासतौर पर ऑरेंज कलर वेरिएंट को यूजर्स के बीच काफी पसंद किया जा रहा है।

शुरुआती कीमत

iPhone 17 Pro Max को भारत में 1,49,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। यह कीमत इसके 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की है। फिलहाल Apple India की आधिकारिक वेबसाइट पर भी यह फोन इसी कीमत में लिस्टेड है।

ई-कॉमर्स पर बचत का मौका मिल

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर यही फोन कम कीमत में खरीदा जा सकता है। यहां iPhone 17 Pro Max की कीमत घटकर 1,37,900 रुपये हो गई है। यानी ग्राहकों को सीधे 12,000 रुपये की बचत का मौका मिल रहा है।

बैंक डिस्काउंट

Flipkart पर उपलब्ध बैंक ऑफर्स का फायदा उठाकर इस फोन की कीमत को और कम किया जा सकता है। बैंक डिस्काउंट के बाद इसकी प्रभावी कीमत 1,27,900 रुपये तक पहुंच जाती है। इस तरह कुल बचत 22,000 रुपये तक हो सकती है।