कांग्रेस पार्टी ने लीगल टीम को दिया निर्देश, संसद मार्च में विरोध प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार व हिरासत में लिये गए युवाओं को हर संभव मदद दें

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Union Education Minister Dharmendra Pradhan) के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी और देशभर से आए छात्रों व अन्य लोगों ने सोमवार को संसद मार्च की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठियां चलायीं और आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन प्रदर्शनकारी डटे रहे। जिसमें कई प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के सांसद व महासचिव (कम्युनिकेशंस) जयराम रमेश (Jairam Ramesh) एक्स पोस्ट पर लिखा कि AICC ने अपनी लीगल टीम को निर्देश दिया है कि वे उन युवा लोगों को हर संभव मदद दें जिन्हें चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया या जिन पर हमला हुआ है।

कपिल मदान: (Kapil@kmaattorneys.com) और सुनील कुमार (jurisindia@gmail.com)

ऋषभ रंजन

(rishav@youngchambers.com)

अर्जुन शर्मा

(asharmawork1998@gmail.com)

शौर्य विक्रम

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गुरबानी कौर भाटिया

(gurbanikb13@gmail.com)

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