Infinix ने लॉन्च किया स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ 6500mAh बैटरी वाला दमदार 5G फोन अब दो नए कलर में

नई दिल्ली। भारत में Infinix कंपनी ने Note 60 Pro 5G को दो नए और प्रीमियम कलर ऑप्शंस में पेश किया है। The Times of India की रिपोर्ट के अनुसार, मजबूत परफॉर्मेंस और अद्भुत डिजाइन के लिए मशहूर इस 5G स्मार्टफोन को अब ग्राहक नए मेटैलिक लुक में बाजार से या इंटरनेट के जरिए खरीद सकते हैं।

स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Infinix ने हैंडसेट Infinix Note 60 Pro 5G के पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए इसे दो नए प्रीमियम शेड्स ‘मिस्ट टाइटेनियम’ (Mist Titanium) और ‘फ्रॉस्ट सिल्वर’ (Frost Silver) में पेश किया है। इससे पहले यह फोन सोलर ऑरेंज, डीप ओशन ब्लू और मोचा ब्राउन जैसे रंगों में बिक रहा था। नए वेरिएंट्स को एयरोस्पेस-ग्रेड एल्युमिनियम फ्रेम के साथ बेहद आकर्षक मेटैलिक बनावट दिया गया है।

कीमत और उपलब्धता

भारतीय बाजार में इन नए कलर वेरिएंट्स की शुरुआती कीमत ₹33,999 तक रखी गई है। ग्राहक इस फोन को ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स के जरिए खरीद सकते हैं।

फोन के मुख्य फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत इसके बैक पैनल (Camera module) में दिया गया एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले है। इसमें 288 इंडिपेंडेंट LED पिक्सल्स हैं जो रियल-टाइम नोटिफिकेशन, कस्टम लाइटिंग पैटर्न, पिक्सेल पेट्स और म्यूजिक रिस्पॉन्सिव इफेक्ट्स को दर्शाते हैं। इसके अलावा इस फोन में 6500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 90W वायर्ड ऑल-राउंड फास्ट चार्जिंग और 30W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

स्नैपड्रैगन प्रोसेसर: यह इनफिनिक्स की नोट सीरीज का पहला फोन है जो मीडियाटेक की जगह Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (Snapdragon 7s Gen 4) चिपसेट के साथ आता है। हीटिंग से बचाने के लिए इसमें 3D IceCore VC कूलिंग सिस्टम लगा है।

प्राइमरी डिस्प्ले: डिवाइस में 6.78 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ Smooth visual experience देता है।

कैमरा: फोटोग्राफी के लिए पीछे की तरफ 50MP का OIS मुख्य कैमरा और एक अल्ट्रा-वाइड लेंस मौजूद है जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करने में मदद करता है।

ऑपरेटिंग सिस्टम: यह स्मार्टफोन Android 16 पर आधारित XOS 16 पर काम करता है, जिसके साथ कंपनी ने 3 साल के OS अपग्रेड का वादा किया है।