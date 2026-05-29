  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. Weather Update: देशभर में बदला मौसम का मिजाज, आंधी-बारिश का अलर्ट, गर्मी से मिलेगी राहत

Weather Update: देशभर में बदला मौसम का मिजाज, आंधी-बारिश का अलर्ट, गर्मी से मिलेगी राहत

भीषण गर्मी के बीच देशभर में लोगों को बड़ी राहत मिली है। मौसम का मिजाज अचानक बदलने के बाद कई जगहों पर तेज बारिश के साथ ही तेज हवाओं ने लोगों को राहत दी है। मौसम विभाग के मुताबिक, अभी दो दिनों तक देश के कई राज्यों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Weather Update: भीषण गर्मी के बीच देशभर में लोगों को बड़ी राहत मिली है। मौसम का मिजाज अचानक बदलने के बाद कई जगहों पर तेज बारिश के साथ ही तेज हवाओं ने लोगों को राहत दी है। मौसम विभाग के मुताबिक, अभी दो दिनों तक देश के कई राज्यों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है।

पढ़ें :- UP Rain Alert : यूपी में बारिश और ओले का अलर्ट, जानें उत्तर भारत में भीषण गर्मी से कब मिलेगी राहत?

दरअसल, दक्षिण-पश्चिम मानसून धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है और अगले दो से तीन दिनों में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में पहुंच सकता है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और दक्षिण बंगाल के कई जिलों में शुक्रवार को तेज तूफान और भारी बारिश ने मौसम पूरी तरह बदल दिया। इसके कारण कई इलाकों में दिन में ही अंधेरा छा गया।

मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार में 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी तेज धूल भरी आंधी आने की चेतावनी दी गई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।

 

पढ़ें :- Weather Update: बारिश के बाद अब मई में गर्मी और लू की मार करेगी परेशान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Weather Update: देशभर में बदला मौसम का मिजाज, आंधी-बारिश का अलर्ट, गर्मी से मिलेगी राहत

Weather Update: देशभर में बदला मौसम का मिजाज, आंधी-बारिश का अलर्ट, गर्मी...

NEET छात्रों से मुलाक़ात में एक बात साफ़ हो गई कि भारत का युवा पीएम नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं करता: राहुल गांधी

NEET छात्रों से मुलाक़ात में एक बात साफ़ हो गई कि भारत...

'मास्टरशेफ इंडिया’ पंकज भदौरिया को हुआ ब्रेस्ट कैंसर, अस्पताल से शेयर किया भावुक वीडियो…

'मास्टरशेफ इंडिया’ पंकज भदौरिया को हुआ ब्रेस्ट कैंसर, अस्पताल से शेयर किया...

Bollywood, Spiritual Change: मशहूर टेलिविज़न एक्ट्रेस ईशा सिंह ने महाशिवरात्रि पर छोड़ा हमेशा के लिए नॉनवेज, हुई शिव भक्ति में लीन

Bollywood, Spiritual Change: मशहूर टेलिविज़न एक्ट्रेस ईशा सिंह ने महाशिवरात्रि पर छोड़ा...

आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की 7 साल की सजा रद्द, 2 पासपोर्ट मामले में बड़ी राहत,क्या अब जेल से आएंगे बाहर?

आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की 7 साल की सजा रद्द, 2...

मैनेजर के गृह प्रवेश समारोह में शामिल हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय, फैंस को भाया उनका नया लुक

मैनेजर के गृह प्रवेश समारोह में शामिल हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय,...